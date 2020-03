Halo: fan organizzano torneo per beneficenza

I gamer, si sa, hanno un grande cuore e questa storia ne è esempio lampante. I membri della community di Halo, pubblicato da Microsoft Game Studio, hanno organizzato un torneo per raccogliere dei fondi da destinare al loro mate Rod “NJROD” Lane. La competizione 2v2 prevede un’iscrizione di 20 dollari a team, per un massimo di 32 squadre che dovranno affrontarsi in una struttura double elimination bracket.

Il premio per i vincitori si attesta sull’ordine dei 200 dollari, ma il vero scopo, in nome della generosità è quello di aiutare Rod Lane nella ripresa di una situazione di vita migliore, dopo che questi ha perso la propria abitazione in seguito ad un incendio. Giocatori di Halo Xbox One, dunque, se siete in possesso della Masterchief Collection, avete tempo sino al 14 Marzo a mezzanotte per iscrivervi a questa nobile iniziativa. Questo il link alla pagina ufficiale.

NJROD è stato uno dei player di Halo piu famosi, lungimiranti e intraprendenti nel panorama americano, piu precisamente Newyorchese. Molti altri giocatori hanno raccontato di come Lane abbia vigorosamente aiutato la crescita della community nell’area del New Jersey e nella città di New York, con l’organizzazione di numerose piattaforme torneistiche “per oltre dieci anni”, per citare Anthony METHODZ Zinni.”Partecipare a questo evento è il minimo che possiamo fare per ricambiare ciò che ha fatto NJROD per noi in tutti questi anni“; queste le parole di Jason “Prophet” Nicoletti che commentano l’iniziativa dei fan di Halo che cooperano tutti insieme per uno scopo dalle ottime intenzioni e noi di Tom’s Hardware, speriamo fortemente che il denaro raccolto possa essere d’aiuto al buon Rod.

Certamente non è la prima volta che il binomio Videogames-Beneficenza fa parlare di sé e di sicuro non è un caso. I gamer con ogni probabilità sotto quest sottile velo di toxic behavour, nascondono un cuore d’oro; basti pensare alle tante iniziative per beneficenza delle maratone su Twitch o le imprese indipendenti di crowdfunding per donazioni alla ricerca. Forza amici gamer, continuamo così!