Halo Infinite sarà un titolo cross-gen e l’uscita è prevista per il 2020, secondo un insider

Stando a dei recenti rumor, Halo Infinite arriverà sia per le console di generazione attuale che per la nuova Xbox Scarlett.

Nuove voci di corridoio vedono come protagonista il nuovo gioco Halo Infinite e sul suo possibile annuncio a breve. Il nuovo rumor afferma che Microsoft ha intenzione di rivelare nuove e succose informazioni per quanto riguarda Halo Infinite, compresa la possibile finestra di lancio: nel periodo delle vacanze natalizie del 2020.

Halo Infinite è un titolo in sviluppo presso gli studi 343 Industries che vedrà la sua uscita su PC, Xbox One e contemporaneamente sulla nuova console next-gen di casa Microsoft, dando la possibilità ai suoi utenti di poter scegliere l’hardware su cui giocare. Ad annunciarlo è l’insider di nome Braldyr sul sito NeoGAF, il quale ha anche rivelato il programma con tutti i giochi che Microsoft ha in mente di annunciare all’E3 di quest’anno.

Halo Infinite

All’E3 2019 che si terrà a Los Angeles tra pochi giorni, ci sarà la conferenza Microsoft incentrata sulla sua attuale Xbox dove verranno annunciati nuovi titoli, tra cui un nuovo trailer per Halo Infinite. Si vocifera anche che alcuni titoli Xbox One, che verranno presentati durante la conferenza, riceveranno dei miglioramenti grafici per la nuova piattaforma. Da questo possiamo supporre che per l’arrivo di Xbox Scarlett non manchi molto, e che un suo annuncio a breve è molto plausibile. Una mossa più che logica per Microsoft se vuole riuscire ad attirare a sé e sulla sua nuova piattaforma un numero maggiore di fan.

Mentre attendiamo nuove notizie vi ricordiamo che Halo Infinite ha richiesto un budget altissimo per il suo sviluppo, e che potrebbe includere anche una modalità battle royale al suo interno, qui trovate la notizia relativa.

Pensate che Microsoft annunci la sua nuova console alla fiera che si terrà tra poco? Oppure avranno spazio solo per i molti giochi di cui si è parlato ultimamente?