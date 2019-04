Halo Infinite: budget superiore ai 500 milioni di dollari?

Halo Infinite sarà un grande gioco, ma quanto grande? Un rumor ci dice che il budget ha disposizione è superiore ai 500 milioni di dollari: molto grande!

Halo è una grande serie e Microsoft vi ha sempre puntato molto, ma sembra che, nel caso di Halo Infinite, la casa di Redmond abbia deciso di non trattenersi in alcun modo. Recentemente, Ralf Adam (freelancer dell’industria videoludica che ha lavorato come produttore e consulente per molti studi di sviluppo tedeschi) è stato invitato a partecipare a un podcast del sito tedesco Xbox Dynasty: lì, ha rivelato alcune informazioni sul gioco di 343 Industries.

Il centro del discorso era la Game Developers Conference 2019 e nel mezzo vi è stato modo di rivelare un notevole rumor: sottolineiamo che non si tratta di informazioni ufficiali, come Adam stesso afferma. Vi riportiamo quando è stato condiviso su Reddit dall’utente Drop-a-Titan-on-it, il quale si è occupato della traduzione dal tedesco all’inglese:

Adam: “L’ultima cosa, per oggi, che ho da dire è un rumor, quindi non posso confermarlo. Ho sentito che il gioco con il budget più alto che è in sviluppo in questo momento è Halo [Infinite]. Ha un budget di sviluppo che è un multiplo di Red Dead Redemption 2.”

Conduttore: “Cosa?”

Adam: “Sì.”

Conduttore: “Oooh.”

Adam: “È enorme. Stiamo parlando di un rumor, quindi non voglio dare un numero preciso, ma puoi fare due conti. È folle.”

Conduttore: “Di che numeri stiamo parlando? 500 milioni? 200 milioni?”

Adam: “Di più.”

Conduttore: “Più di 500 milioni? Sarebbe il budget di sviluppo, senza contare i costi di marketing?”

Adam: “Solo budget di sviluppo. Ho chiesto tre volte per essere sicuro.”

Conduttore: “Wow, che stanno facendo?”

Pare quindi che Halo Infinite sia un titolo a dir poco colossale, almeno per quanto riguarda il budget a disposizione. Se un’informazione di questo tipo venisse confermata, saremmo ancora più curiosi di sapere l’esatta portata del progetto. Già sappiamo che all’E3 2019 ci sarà spazio per Halo Infinite, quindi non ci resta altro da fare se non attendere un paio di mesi per scoprire la verità.