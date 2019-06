Halo Infinite: i fan hanno analizzato il trailer e scoperto qualche possibile dettaglio

Halo Infinite è ancora avvolto nel mistero: i fan però hanno deciso di analizzare ancora una volta il recente trailer e hanno scoperto qualche dettaglio.

La conferenza dell’E3 2019 di Microsoft si è conclusa con uno degli trailer più attesi dagli appassionati del mondo Xbox: Halo Infinite. Il nuovo filmato, che mostrava il gioco in versione PC ma ci dava un’idea di quello che dovremo aspettarci per la versione Xbox Scarlett, non ha svelato molto. In realtà, secondo i fan storici della serie, non è esattamente così. Alcuni utenti di Reddit hanno condiviso le proprie idee e speculazioni su quanto visto nel filmato.

Per iniziare, già sappiamo che gli eventi di Halo Infinite sono collocati “qualche tempo dopo” Halo 5, ma quanto dopo? Secondo i fan, almeno tre anni ovvero dopo il 2561. Inoltre, i fan hanno notato che nel precedente trailer (mostrato all’E3 2018) era presente uno schermo Pelican con segnata la data 5/27/2560: quindi i due trailer sono collocati a molti mesi di distanza. Il lasso di tempo potrebbe anche essere ben più alto vista la reazione del Marine all’interno dell’ultimo trailer.

Alcuni giocatori hanno inoltre affermato che l’umanità ha tentato di resistere presso Zeta Halo, venendo però sconfitta. Questo dettaglio, sommato allo stile dell’ultimo trailer, suggerisce che Halo Infinite sarà un gioco molto oscuro, magari proponendo anche fasi di guerriglia come in Halo Reach.

Un altro utente afferma però che questo trailer ci lascia con più domande che risposte, ma 343 Industries non è di certo intenzionata a fare luce sui misteri: sappiamo già che Halo Infinite sarà al centro della scena all’E3 2019, quindi dovremo attendere ancora un anno prima di scoprire nuove informazioni. Diteci, cosa ne pensate di quanto svelato fino a questo momento? Le idee dei fan sul nuovo gioco di 343 Industries vi convincono?