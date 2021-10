Halo Infinite: oggi è il grande giorno! Finalmente vedremo la campagna single player

Dopo aver parlato parecchio della componente online di Halo Infinite, oggi è finalmente giunto il momento di affondare i nostri curiosi sguardi sul comparto narrativo del prossimo grande ed attesissimo capitolo principale della saga di Master Chief.

Ad annunciare questa lieta notizia è stato l’account ufficiale di Halo su Twitter, grazie al quale possiamo apprendere tutte le informazioni necessarie per poter seguire in diretta l’evento che ci mostrerà la campagna single player di Halo Infinite.

L’appuntamento è fissato per oggi: lunedì 15 ottobre, con l’evento digitale che verrà trasmesso sul canale YouTube di Xbox a partire dalle ore 15:00, orario italiano.

Prepare to battle against the Banished.

Join us at 6AM PT Monday, October 25, for a special #HaloInfinite campaign gameplay overview.

🎥 https://t.co/W8fGwljlys pic.twitter.com/4aGadiiN9q

— Halo (@Halo) October 25, 2021