Halo, Paramount Plus ha rilasciato il trailer della seconda stagione

È un ottimo periodo per le serie tv dedicate ai videogiochi, dopo aver visto il fenomenale trailer della serie dedicata a Fallout, Paramount Plus ha rilasciato il teaser trailer della Stagione 2 di Halo, il quale promette una ventata di cambiamenti interessanti in appena un minuto e mezzo, svelando anche la data d'uscita: l'8 febbraio 2024.

Probabilmente, le puntate verranno rilasciate settimanalmente, come per la prima stagione, e saranno disponibili, ovviamente, su Paramount Plus e presumibilmente su Sky in Italia.

Il teaser suggerisce un indubbio salto di qualità nella Stagione 2 di Halo, con effetti speciali migliorati, scene d'azione di più ampio respiro e un, apparente, miglioramento per quanto riguarda la trama.

Si intravedono spiragli della storia di Reach, uno degli eventi cruciali nella saga di Halo, noto per essere uno dei momenti più drammatici nella guerra fra umani e Covenant.

Un piccolo dettaglio, è vero, ma che potrebbe indicare un budget più sostanzioso e un cambio di direzione verso quegli elementi narrativi che hanno reso Halo un franchise così tanto amato e popolare.

Pablo Schreiber riprende il ruolo di Master Chief, affiancato da Joseph Morgan e Cristina Rodlo. Il teaser mostra anche un dettaglio particolarmente interessante: una nuova intelligenza artificiale, diversa dalla Cortana della prima stagione, e che ricorda Arma di Halo Infinite.

Tuttavia, i dettagli sulla trama e sui personaggi restano ancora avvolti dal mistero, seppur è indubbio che gli autori abbiano voluto mettere davvero tanta carne sul fuoco, perlomeno in questo trailer.

Il teaser, pur senza svelare troppo, promette una certa evoluzione della serie, lasciando intendere cambiamenti significativi che potrebbero portare la serie di Halo ad un livello qualitativo migliore. Resta da vedere se il lavoro svolto riuscirà a convincere quella fetta di fan rimasta delusa dalla prima stagione della serie esclusiva di Paramount Plus.