Halo Reach, il framerate su PC al lancio potrebbe essere bloccato a 60 frame per secondo

Durante lo scoppiettante X019 avvenuto lo scorso giovedì sera tra un annuncio e l’altro c’è stato spazio anche per Halo Reach, con l’apprezzato episodio della leggendaria saga che ha finalmente una data di uscita anche su PC.

Halo Reach, così come la Halo: The Master Chief Collection, sbarcherà infatti su PC il prossimo 3 dicembre. Se la data di lancio è oramai fissata non tutte le caratteristiche potrebbero però essere disponibili fin da subito.

Un community manager di 343 Industries, infatti, ha elencato su Halo Waypoint i futuri piani per l’opera, specificando che al lancio il framerate di Halo Reach potrebbe essere bloccato a 60 frame per secondo e, soprattutto, che non è detto che in futuro esso sarà sbloccato.

Il community manager ha infatti scritto a a riguardo: “Quando avremo una soluzione che rispetta i nostri standard qualitativi la testeremo con la community prima di rilasciarla definitivamente”.

Allo stato attuale sono inoltre presenti anche delle problematiche riguardanti l’audio di gioco e il delay dell’input dei comandi da mouse e tastiera. 343 Industries è in ogni caso attivamente al lavoro su tali aspetti e sta cercando di risolvere la situazione prima del lancio o attraverso del supporto in seguito a tale data. Confermata, infine, la presenza della mira assistita anche su PC tramite controller.

Che ne pensate di questa notizia e di Halo Reach, avete già avuto l’occasione di giocare a quello che è molto probabilmente uno dei migliori capitoli della leggendaria saga di Microsoft?

Comprerete il titolo anche su PC o non siete interessati a tale opportunità? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto.