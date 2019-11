Halo Reach uscirà su Xbox One questa sera durante l’X019?

Durante l'evento X019 di questa sera i vari fan della saga di Halo potrebbero assistere ad una particolare sorpresa. Quale sarà esattamente?

Questa generazione di console senz’ombra di dubbio è riuscita a regalarci momenti unici. Tuttavia, come ogni singola volta, non tutte le case di sviluppo riescono a trovare la propria strada. Spesso e volentieri basta un minimo passo falso per segnare l’intero declino di una divisione. La casa di Redmond purtroppo ha scoperto sulla propria pelle cosa vuol dire “fallire prima di iniziare”, costringendo la division Xbox a partire in salita. Ma grazie a gente come Phil Spencer e a certe esclusive di rilievo come Halo, l’ammiraglia verde ha saputo restare a gala!

Della serie di 343 Industries sappiamo già che durante il prossimo anno vedremmo un nuovo capitolo con Halo: Infinite. Tuttavia, durante la giornata odierna i fan potranno assistere a una sorpresa non indifferente. Infatti, durante le scorse ore i fan più attenti avranno già notato un particolare “cambiamento” sulla pagina dedicata alla Master Chief Collection. Come è possibile vedere sul sito di Microsoft, la data di uscita della versione Xbox One di Halo Reach è oggi.

Per quanto riguarderebbe la versione Windows 10 invece, essa verrebbe segnata con data d’uscita destinata al prossimo 3 Dicembre 2019. Ovviamente, nel momento in quale vi stiamo riportando la notizia, Microsoft o i 343 non sembrano aver fatto dichiarazioni in merito a questa particolare vicenda: certo, il sito ufficiale può essere considerato una fonte attendibile. In questo momento, comunque, vi invitiamo di prendere tutto con le pinze, visto che esiste la remota possibilità che sia un errore.

Come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di questa particolare notizia, attraverso la sezione dei commenti! Vi ricordiamo che Halo: The Master Chief Collection è attualmente disponibile su Windows 10 ed Xbox One. Inoltre, se siete abbonati a Xbox Game Pass, il gioco risulta presente in maniera gratuita fra la libreria dei titoli!