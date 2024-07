Harvest Days esce dall'early access e ci mostra cosa fare quando non si coltiva

Il mondo dei simulatori agricoli si arricchisce di una nuova produzione: Harvest Days, l’amata simulazione agricola open-world sviluppata da Family Devs e pubblicata da Toplitz Productions, uscirà dall’accesso anticipato il prossimo 25 luglio 2024.

La versione 1.0 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Per celebrare questo evento, gli sviluppatori hanno rilasciato un nuovo video intitolato “5 cose da fare nei giorni del raccolto (quando non si coltiva)”. Questo video offre un'anteprima delle numerose attività che attendono i giocatori nel pittoresco villaggio di Duda e dintorni. Dalla pesca al diventare un abile chef utilizzando i prodotti freschi coltivati, le possibilità di divertimento e relax sono infinite.

Il nuovo trailer mostra le molteplici opportunità che Harvest Days offre oltre alla semplice gestione agricola. Quando i giocatori non sono impegnati nei lavori di coltivazione, possono esplorare il vasto mondo aperto del gioco, dedicarsi alla pesca nei fiumi e nei laghi vicini, o cimentarsi nella cucina con ingredienti freschi raccolti direttamente dal proprio orto.

Il villaggio di Duda offre un ambiente tranquillo e accogliente dove ogni angolo è pieno di sorprese. I giocatori possono immergersi in una varietà di attività come l'allevamento di animali, la raccolta di risorse naturali e la scoperta dei segreti nascosti del villaggio. Queste attività rendono Harvest Days un’esperienza unica che va ben oltre la semplice simulazione agricola.

Harvest Days è progettato per essere un'avventura agricola accogliente per tutte le età. La grafica colorata e lo stile di gioco rilassante lo rendono adatto sia ai giocatori più giovani che agli adulti in cerca di un'esperienza di gioco tranquilla e appagante.

Con l'uscita della versione 1.0, i giocatori di tutto il mondo potranno finalmente esplorare tutte le funzionalità che il gioco ha da offrire. L'accesso anticipato ha permesso agli sviluppatori di perfezionare ogni aspetto del gioco grazie ai feedback della comunità, garantendo un prodotto finale di alta qualità.

Non perdete l'occasione di unirti alla community di Harvest Days su Discord per rimanere aggiornato sulle ultime novità e condividere la vosta esperienza con altri agricoltori.