Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac | Tutto quello che devi sapere

Finalmente ci siamo: dopo una lunga, lunghissima attesa anche Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac è realtà. Una nuova espansione per il celebre card game di Blizzard, colma di carte inedite, potenti eroi e anche qualche meccanica in grado di stravolgere il gioco così come lo conosciamo.

Quando esce

Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac è ormai una realtà per i fan del gioco di carte di Blizzard. L’attesa espansione di Hearthstone, con tutte le sue nuove carte e novità, è infatti sbarcata nel gioco il 7 dicembre, segnando così per i suoi giocatori un inizio coi fiocchi dell’ultimo mese dell’anno.

Le novità

Come ogni buona espansione che si rispetti, anche Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac introduce all’interno del celebre card game tutta una serie di novità, andando ad arricchirlo sempre più. Nuove meccaniche, eroi inediti e molto altro ancora; di seguito potete trovare tutte le informazioni su quelle che sono le principali novità di Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac:

Carte eroe: nel corso delle loro avventure i nostri amati mercenari di classe hanno fatto esperienza e raggiunto livelli prima immaginabili. Con Divisi nella Valle d’Alterac viene introdotta per ogni classe di Hearthstone una nuova carta Eroe con tanto di potenti Gridi di Battaglia e poteri Eroe in grado di stravolgere l’esito di uno scontro;

: non poteva ovviamente mancare in Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac una nuova abilità. Tale abilità inedita prende il nome di Uccisione Onorevole e concede dei bonus niente male nel caso in cui la carta che la possiede riesca a uccidere un servitore avversario con la giusta quantità di danni. Quando si dice precisione. Obiettivi: si tratta di una meccanica inedita di Divisi nella Valle d’Alterac che consiste in delle magie dalla durata di tre turni. Possederle al momento giusto, visti i loro potenti effetti, potrebbe spesso e volentieri fare la differenza in una partita di Hearthstone.

Nuove carte

135: questo il numero esatto di nuove carte che hanno fatto il loro esordio in Hearthstone con Divisi nella Valle d’Alterac, rendendo il card game di Blizzard ancor più ricco e variegato. Un vasto elenco che va a toccare tutte le varie classi presenti in gioco, introducendo eroi, servitori e molto altro ancora. Potete rifarvi gli occhi dando un’occhiata a tutte le oltre 100 nuove carte introdotte in Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac visitando comodamente la pagina dedicata.

Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac: come prenotarlo

Così come ogni altra espansione uscita per Hearthstone fino a ora, anche Divisi nella Valle d’Alterac può essere preacquistata in dei pacchetti particolarmente ricchi e convenienti. Prima di mostrarveli vi ricordiamo però che ogni pacchetto può essere acquistato solo una volta per account e che ogni singola busta di gioco contiene 5 carte, di cui almeno una rara o migliore.

Vediamo insieme le varie possibilità di preacquisto per Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac:

Preacquisto

Preacquistando Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac al costo di 5.000 Amazon Coins o 49,99€ sarà possibile ottenere ben 60 buste dell’attesa espansione, due carte Leggendarie casuali sempre provenienti dal nuovo set e, infine, il dorso Vanndar Piccatonante. Insomma, una bella varietà di contenuti e, soprattutto, una grande quantità di carte, con le quali ritornare alla grande in Hearthstone e far da subito conoscenza con i nuovi contenuti di Divisi nella Valle d’Alterac. Con gli Amazon Coins potete poi portarvelo a casa a soli 42,50 euro!

Mega Pacchetto

Lo sappiamo, lo sappiamo: è difficile averne abbastanza di Hearthstone ed ecco infatti che Blizzard ha pensato anche ai fan più sfegatati del gioco con il Mega Pacchetto dedicato a Divisi nella Valle d’Alterac disponibile al costo di 8.000 Amazon Coins o 79,99€. In questo super bundle è possibile trovare veramente di tutto, a partire dalle immancabili 60 buste di gioco, due carte Leggendarie casuali, questa volta dorate, e il dorso Vanndar Piccatonante. Oltre a tutto ciò il Mega Pacchetto include però anche 5 buste dorate, 5 buste di Mercenari, l’eroe alternativo Vanndar Piccatonante, un Mercenario leggendario casuale e, infine, Extra della Battaglia di Hearthstone. Il tutto anche risparmiando grazie agli Amazon Coins. Non male, vero?

Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac: risparmia con gli Amazon Coins!

Ma cosa c’entrano gli Amazon Coins su Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac? Semplice: grazie a essi è possibile risparmiare sull’acquisto non solo di questa nuovissima espansione, ma anche su tutti gli altri contenuti del card game Blizzard e molti altri giochi. Non preoccupatevi, risparmiare grazie agli Amazon Coins su Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac è davvero molto semplice. Vediamo insieme i passaggi.

Scaricate l’Amazon Appstore sul vostro smartphone o tablet Android; Scaricate Hearthstone dall’Amazon Appstore (se avevate già sul vostro dispositivo Hearthstone proveniente da un altro store, dovete prima di tutto disinstallare la versione precedente); Acquistate gli Amazon Coins, a seconda delle vostre necessità; Avviate Hearthstone e procedete gli acquisti nel gioco tramite gli Amazon Coins (apparirà un’opzione dedicata).

Ci sono ovviamente vari tagli di Amazon Coins, che vi permettono di acquistare la quantità di monete necessarie per qualsiasi vostro acquisto su Hearthstone Divisi nella Valle d’Alterac e qualsiasi altro gioco presente nell’Amazon Appstore. Di seguito le varie opzioni di acquisto, con indicato anche a fianco il risparmio che otterrete grazie agli Amazon Coins.