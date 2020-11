Hearthstone: Follia alla Fiera di Lunacupa | Tutto quello che devi sapere

La nuova espansione di Hearthstone, chiamata “Follia alla Fiera di Lunacupa”, è finalmente arrivata, vediamo quindi tutte le novità che includerà, tra nuove carte, attesi ritorni e nuove abilità.

Quando esce

La nuova espansione “Follia alla Fiera di Lunacupa” è disponibile dal 17 novembre 2020. Potete quindi già acquistare i pacchetti di carte relativi.

Quanto costa

È possibile acquistare vari pacchetti dedicati alla nuova espansione di Hearthstone. Potete acquistare i seguenti bundle:

2 buste: 2.99 euro

7 buste: 9.99 euro

15 buste: 19.99 euro

40 buste: 49.99 euro

60 buste: 69.99 euro

Per accedere a queste buste è prima necessario completare le missioni introduttive, ricordate. Ogni busta include 5 carte di cui almeno 1 Rara o migliore, con protezione doppioni.

Non dimenticate inoltre che potete risparmiare utilizzando gli acquisti tramite Amazon Coins. Se volete risparmiare, a questo link potete acquistare gli Amazon Coins, e a quest’altro link potete trovare la procedura per utilizzarli.

La storia

Come per ogni espansione, Follia alla Fiera di Lunacupa propone un background narrativo. In questo caso siamo stati invitati in un festival ricco di allettanti attrazioni, prelibatezze e sfide. Non dovremo però prestare ascolto agli orrori dai mille occhi che ci chiamano dai vicoli bui, perché questi terrori ultraterreni ci farebbero perdere lo spettacolo dello zoo!

Come avrete intuito, tornano quindi gli Dei Antichi, ma rimodernati!

Nuova carte

Sono 135 le nuove carte aggiunte dall’espansione Follia alla Fiera di Lunacupa. Se volete vedere tutte le carte introdotte, non dovete far altro se non raggiungere il sito ufficiale a questo link.

Le novità

Follia alla Fiera di Lunacupa introduce varie novità. Prima di tutto, ritornano gli Dei Antichi: C’thun, N’zoth, Yogg-Saron e Y’shaarj. Ognuno di loro è al comando di un diverso archetipo di mazzo e ha un potente Grido di Battaglia capace di ribaltare le sorti di una partita. Ad esempio, Yogg-Saron, Maestro del Fato, col suo Grido di Battaglia ti permette di girare la Ruota di Lunacupa se hai lanciato 10 Magie durante la partita.

A questo si somma una nuova abilità: Corruzione. Le carte con Corruzione si potenziano nella tua mano dopo che hai giocato una carta con un costo in Mana più alto. Troviamo poi anche una nuova modalità chiamata “Duelli” nei quali si potrà scegliere un eroe, un potere eroe, un tesoro distintivo e creare un mazzo di 15 carte prese dalla tua collezione. Tra uno scontro e l’altro si potrà far salire di livello il proprio mazzo aggiungendo servitori, magie e potenti tesori.

Inoltre, il sistema di ricompense e di progressione di Hearthstone è stato revisionato. Si compone di quattro parti:

L’aggiunta di un sistema di Imprese che tiene traccia dei tuoi successi in gioco.

Un Percorso Ricompense con tutte le ricompense ottenibili al di fuori dei formati Standard e Selvaggio.

Una riprogettazione delle missioni che include sia missioni giornaliere che settimanali.

Una pagina Profilo aggiornata con le informazioni del giocatore, i gradi e le statistiche.

Infine, Follia alla Fiera di Lunacupa segna l’inizio della fase finale dell’Anno della Fenice di Hearthstone. Nella fase 3 ci saranno diversi grossi aggiornamenti, tra cui modifiche al bilanciamento, nuovi eroi e servitori per la Battaglia, un evento stagionale, gli aggiornamenti sui Duelli, un mini-set di 35 carte che verrà pubblicato prima della prossima espansione e un’altra nuova modalità di gioco!