Hearthstone: Forgiati nelle Savane | Tutto quello che devi sapere

Feroci verrospino, furiose tribù di centauri e flotte di arpie: questi sono solo alcuni dei mostri con cui vi troverete a che fare in Forgiati nelle Savane, nuova espansione del celebre e apprezzato card game Hearthstone che sbarcherà sul mercato nei prossimi mesi.

Un’espansione colma di contenuti, nuove meccaniche e, soprattutto, oltre 100 differenti carte da gioco inedite. Insomma, di carne al fuco in Hearthstone Forgiati nelle Savane sembra essercene veramente parecchia. Vediamo quindi insieme cosa ci riserva questo corposo aggiornamento e soprattutto come risparmiare in questo articolo!

Quando esce

Hearthstone Forgiati nelle Savane arriverà nel corso della primavere del 2021. Sebbene manchino ormai poche settimane al lancio dell’espansione, a oggi non è ancora stata rilasciata una data di lancio ufficiale ma siamo sicuri che a breve ne sapremo qualcosa di più. Appena saranno rilasciate nuove informazioni ufficiali da Blizzard sarà nostra cura aggiornare questa pagina con tutti i dettagli.

Le novità

Con Forgiati nelle Savane faranno il loro esordio su Hearthstone numerose novità, come meccaniche inedite e molto altro ancora. Ecco tutte le informazioni su quelle che saranno le novità principali di Hearthstone Forgiati nelle Savane:

Frenesia: tutti i servitori dotati di Frenesia diventeranno più potenti, sbloccando particolari effetti, la prima volta che verranno danneggiati senza essere distrutti;

tutti i servitori dotati di Frenesia diventeranno più potenti, sbloccando particolari effetti, la prima volta che verranno danneggiati senza essere distrutti; Magie Graduate: tutte e dieci le classi presenti in gioco avranno accesso alle nuove Magie Graduate, delle particolari Magie che aumentano di potenza una volta che si raggiungono i 5 o i 10 Cristalli di mana, indipendentemente dal loro trovarsi nella mano o nel mazzo del giocatore;

tutte e dieci le classi presenti in gioco avranno accesso alle nuove Magie Graduate, delle particolari Magie che aumentano di potenza una volta che si raggiungono i 5 o i 10 Cristalli di mana, indipendentemente dal loro trovarsi nella mano o nel mazzo del giocatore; Scuola di Magia: nuova meccanica che viene applicata anche in maniera retroattiva a numerose Magie già presenti in gioco. Questa meccanica promette di portare in Hearthstone nuove sinergie e una maggiore vena strategica, con le Magie che saranno ora divise in sette differenti scuole: Fuoco, Gelo, Arcano, Natura, Sacro, Ombra e Vile;

nuova meccanica che viene applicata anche in maniera retroattiva a numerose Magie già presenti in gioco. Questa meccanica promette di portare in Hearthstone nuove sinergie e una maggiore vena strategica, con le Magie che saranno ora divise in sette differenti scuole: Fuoco, Gelo, Arcano, Natura, Sacro, Ombra e Vile; Mercenari: Hearthstone Forgiati nelle Savane vedrà inoltre l’esordio nel gioco di dieci servitori Mercenari Leggendari, uno per ogni singola differente classe. Un’aggiunta dalla forte impronta narrativa, visto che le storie dei Mercenari verranno raccontate nel corso dei prossimi mesi all’interno di Hearthstone.

Nuove carte

Come ogni buona espansione di Hearthstone che si rispetti, anche Forgiati nelle Savane include al suo interno un ricco elenco di nuove carte con cui plasmare i propri mazzi da gioco. Ben 135 sono per l’esattezza le nuove carte che faranno la comparsa in Hearthstone con Forgiati nelle Savane. Potete dare un’occhiata a tutte quelle che sono state fino a oggi svelate visitando comodamente la pagina dedicata.

Hearthstone Forgiati nelle Savane: come prenotarlo

Nonostante debba ancora uscire ufficialmente sul mercato, è fin da ora possibile prenotare diversi pacchetti speciali di Hearthstone Forgiati nelle Savane, in modo tale da farsi trovare subito pronti una volta che l’attesa espansione verrà rilasciata. Vi ricordiamo che ogni pacchetto può essere acquistato solo una volta per account e che ogni singola busta di gioco contiene 5 carte, di cui almeno una rara o migliore.

Vediamo insieme le varie possibilità di preacquisto per Hearthstone Forgiati nelle Savane:

Preacquisto

Il pacchetto base, dal costo di 5.000 Amazon Coins o 49,99€, che contiene al suo interno 60 buste della nuova espansione di Hearthstone Forgiati nelle Savane, 2 carte leggendarie casuali di Forgiati nelle Savane e il dorso delle carte Hamuul. Grazie agli Amazon Coins è possibile prenotare con questa modalità Hearthstone Forgiati nelle Savane a soli 42,50 euro, risparmiando così quasi 10 euro.

Mega Pacchetto

Se il preacquisto standard non fa per voi e volete addentrarvi in Forgiati nelle Savane al massimo, a venire in vostro soccorso è il Mega Pacchetto di preordine, al costo di 8.000 Amazon Coins o 79,99€. Al suo interno sono presenti ben 80 buste della nuova espansione di Hearthstone Forgiati nelle Savane, 5 buste dorate di Forgiati nelle Savane, 2 carte leggendarie dorate di Forgiati nelle Savane, extra della battaglia, l’eroe alternativo Hamuul Totem Runico e, infine, il dorso delle carte Hamuul. Il tutto con un grosso risparmio grazie agli Amazon Coins. Non male, vero?

Hearthstone Forgiati nelle Savane: risparmia con gli Amazon Coins!

Vi state chiedendo come sia possibile utilizzare gli Amazon Coins su Hearthstone e risparmiare così nell’acquisto non solo del preordine di Forgiati nelle Savane ma anche di qualsiasi altro contenuto? Non preoccupatevi: il tutto è davvero molto semplice. Vediamo insieme i passaggi.

Scaricate l’Amazon Appstore sul vostro smartphone o tablet Android; Scaricate Hearthstone dall’Amazon Appstore (se avevate già sul vostro dispositivo Hearthstone proveniente da un altro store, dovete prima di tutto disinstallare la versione precedente); Acquistate gli Amazon Coins, a seconda delle vostre necessità; Avviate Hearthstone ed eseguite gli acquisti nel gioco tramite gli Amazon Coins (apparirà un’opzione dedicata).

Ci sono ovviamente vari tagli di Amazon Coins, che vi permettono di acquistare la quantità di monete necessarie per qualsiasi vostro acquisto su Hearthstone Forgiati nelle Savane e qualsiasi altro gioco presente nell’Amazon Appstore. Di seguito le varie opzioni di acquisto, con indicato anche a fianco il risparmio che otterrete grazie agli Amazon Coins.