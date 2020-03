Hearthstone, la situazione degli italiani al Master Tour Los Angeles

Con l’emergenza Coronavirus centinaia di tornei in tutto il mondo sono stati cancellati, alcuni sono riusciti però a riorganizzarsi in una struttura completamente online; è questo il caso del Master Tour di Los Angeles di Hearthstone. In tutto questo trambusto americano il torneo si è trasferito completamente online, non avendo però nessuna diretta live. Questa ovviamente è una bruttissima notizia, sopratutto per chi voleva tifare i nostri connazionali che sono occupati in questa importante competizione.

Blizzard stessa ha infatti deciso di non far correre rischi inutili ai caster del torneo, l’azienda ha però promesso che si impegnerà per far seguire magari soltanto la Top8, dove solo i finalisti competeranno. Essendo comunque una competizione importantissima, gli occhi sono comunque puntati sui partecipanti che gareggiano per un montepremi totale di 250 mila dollari dei quali 100 mila, andranno direttamente al primo classificato.

In questo torneo stanno partecipando anche diversi giocatori italiani che al momento competono per avere un posto all’interno della Top8, magari per arrivare ad un prize money. Vediamo insieme qual è la situazione dei nostri connazionali:

Matteo2497: 4 vittorie – 1 sconfitta

Leta: 3 vittorie – 2 sconfitte

Devilmat: 3 vittorie – 2 sconfitte

Memory: Eliminato

Hauj: Eliminato

Thunder: Eliminato

Mariellino: Eliminato

Il torneo, come detto poco sopra, sarà possibile seguirlo soltanto durante le finalissime, sperando che Blizzard riesca ad organizzare il tutto. Noi invece ci impegneremo per portarvi aggiornamenti sui nostri ragazzi che stanno competendo in questo torneo di Hearthstone cosi importante per la scena eSportiva internazionale. Ovviamente speriamo che i tornei live potranno presto riprendere il loro consueto appuntamento, anche se la situazione sicuramente non cambierà nelle prossime settimane. Molti eventi infatti si sono trovati a chiudere i loro studi di registrazione per permettere a staff e giocatori, di restare al sicuro nelle loro case aspettando che l’emergenza si assopisca.