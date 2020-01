Hearthstone VR: due sviluppatori hanno ideato il gioco

Hearthstone è un videogioco di carte collezionabili uscito nel 2014 pubblicato dalla Blizzard Entertainment per PC e poi uscito successivamente anche per dispositivi mobile. Come capita per ogni gioco di questo tipo, dovremo scegliere un eroe e creare un mazzo il più competitivo possibile per sbaragliare ogni avversario che ci capiterà davanti. Vincendo potremo ottenere premi che serviranno per creare carte più forti o andare nel negozio per comprare bustine da poter scartare in tranquillità pregando che la fortuna sia dalla nostra parte.

Il gioco fece un enorme successo fin da subito, tanto da diventare in poco tempo uno dei giochi più scaricati di sempre. Incredibile come Blizzard sia riuscita a ricreare in modo impeccabile una vera e propria taverna fantasy davvero accogliente, sfido chiunque a non voler vivere in prima persona quelle atmosfere. Incredibile ma vero tutto ciò potrebbe essere realtà. Sembra infatti che un primo progetto di realtà virtuale sia stato presentato durante un particolare evento interno a Blizzard, chiamato “Free Your Mind” (libera la tua mente). Un incontro speciale dove tutti gli sviluppatori sono liberi di mostrare qualsiasi idea abbiano in testa in quel momento, anche le più folli.

Ed è proprio grazie a questo evento che due sviluppatori hanno deciso di mostrare un primo progetto di Hearthstone in VR, grazie al quale pare sia possibile girare liberamente nella famosa ed accogliente locanda del gioco, fare partite come se fossimo realmente lì, ed infuriarci come un piccolo goblin buttando in aria il tavolo pieno di carte. Durante una intervista i due sviluppatori hanno però specificato che al momento non saprebbero dire se questa particolare tecnologia diventerà parte integrante del titolo, ricordiamo però che alcune idee presentate durante questo evento sono state poi promosse nel gioco, quindi la speranza è l’ultima a morire.

Noi onestamente incrociamo le dita e non vediamo l’ora di addentrarci in prima persona nella fantastica taverna di Hearthstone. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Vi piace l’idea di provare il titolo in VR? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori novità.