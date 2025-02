Hellblade 2 sarà il prossimo gioco ad arrivare su PS5? Pare di sì

Secondo Jez Corden, giornalista di Windows Central, Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe essere la prossima esclusiva Xbox ad arrivare su PS5. L'annuncio potrebbe avvenire durante il prossimo State of Play di Sony, in programma proprio questa sera.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Commentando l'evento PlayStation, Corden ha scritto: "È arrivato il momento di Hellblade 2?". Ha poi aggiunto che "non è una questione di 'se', ma di 'quando'. E 'quando' è abbastanza vicino da quello che ho sentito".

Queste indiscrezioni si inseriscono nel contesto della nuova strategia multipiattaforma di Microsoft, confermata recentemente da Phil Spencer, capo della divisione gaming. Già annunciati per PS5 titoli come Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Forza Horizon 5 e DOOM: The Dark Ages.

Senua's Saga: Hellblade 2 è uscito il 21 maggio su PC, Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e Game Pass. Il gioco riprende le avventure della guerriera vichinga Senua, in un'esperienza narrativa in terza persona caratterizzata da una notevole direzione artistica e un comparto tecnico all'avanguardia.

L'eventuale arrivo di Hellblade 2 su PS5 segnerebbe un ulteriore passo nell'apertura di Microsoft verso altre piattaforme. Questa mossa potrebbe ampliare significativamente il pubblico del gioco, offrendo ai possessori di PS5 l'opportunità di vivere un'esperienza finora riservata all'ecosistema Xbox e PC. Un'avventura tra l'altro davvero incredibile, come abbiamo più volte modo di raccontare anche sulle nostre pagine.

Hellblade 2 venne annunciato durante i TGA del 2019, proprio come uno dei giochi bandiera della nuova Xbox Series X. È davvero incredibile constatare come i tempi possano cambiare rapidamente in un'azienda, soprattutto quando le vendite non vanno come dovrebbero e le strategie economiche lasciano a desiderare. Per gli utenti PlayStation sarà tanto di guadagnato.