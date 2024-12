Hellblade 2, Microsoft starebbe rimpiangendo di averlo reso esclusivo su Xbox

Microsoft considera un errore l'esclusiva di Senua's Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon) e PC, secondo quanto riportato dal giornalista Jez Corden, solitamente ben informato sulle questioni legate all'azienda di Redmond.

La notizia si inserisce nel più ampio contesto della nuova strategia multipiattaforma di Xbox, che sta abbandonando il concetto di esclusive in favore di una maggiore diffusione dei propri titoli. Questa tendenza è stata confermata di recente dal CEO di Microsoft Satya Nadella, che ha parlato di una ridefinizione del concetto di "fan Xbox".

Negli ultimi tempi, la politica multipiattaforma di Xbox è diventata sempre più evidente. Titoli come Indiana Jones e l'antico Cerchio, DOOM The Dark Ages e The Outer Worlds 2 sono stati annunciati come multipiattaforma, segnando un netto distacco dalla precedente strategia basata sulle esclusive. Anche molti altri giochi, come Avowed, State of Decay 3, Fable, South of Midnight o Perfect Dark, potrebbero uscire presto anche su PS5 (se non addirittura al day one).

L'eventuale pentimento di Microsoft riguardo all'esclusività di Hellblade 2 potrebbe essere legato a vendite inferiori alle aspettative. Un lancio multipiattaforma avrebbe probabilmente garantito una maggiore diffusione del titolo, evitando al contempo il malcontento dei giocatori che non hanno potuto accedervi dopo aver giocato al primo capitolo su altre piattaforme.

Questa evoluzione della strategia Xbox riflette un cambiamento sempre più diffuso nel mercato dei videogiochi, dove le barriere tra piattaforme stanno gradualmente sfumando in favore di un approccio più inclusivo e orientato al giocatore. Presto o tardi anche Sony si aprirà quasi certamente, ma ad oggi sembra veramente difficile questo cambiamento, soprattutto considerando le straordinarie vendite della console e delle proprie esclusive.

Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi, soprattutto in vista del developer update di gennaio/febbraio e del consueto showcase estivo di Xbox a giugno.