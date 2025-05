Hellblade 2 Enhanced annunciato per PS5, ecco quando arriverà

Un anno dopo il lancio di Senua's Saga: Hellblade II, Ninja Theory sorprende i giocatori PlayStation con un annuncio che molti attendevano. L'intenso viaggio psicologico di Senua, inizialmente esclusiva Xbox e PC, varcherà finalmente i confini delle piattaforme Microsoft per approdare su PlayStation 5. La versione "Enhanced" del titolo, prevista per l'estate 2025, rappresenta un'importante apertura strategica che permetterà a un pubblico più ampio di immergersi nell'inquietante e affascinante mondo della guerriera celtica.

La decisione di portare Hellblade II su PS5 si inserisce nella nuova filosofia di Microsoft, sempre più orientata verso un approccio multipiattaforma per massimizzare la diffusione dei propri titoli di punta. Questa versione Enhanced non sarà una semplice trasposizione del gioco originale, ma promette di sfruttare appieno le capacità tecniche della console Sony, incluso il supporto per il controller DualSense e le sue caratteristiche di feedback aptico che potrebbero aggiungere ulteriore profondità all'esperienza immersiva già straordinaria del titolo (oltre ai miglioramenti su PS5 Pro, che è acquistabile su Amazon).

Un'esperienza psicologica senza compromessi

Senua's Saga: Hellblade II ha conquistato la critica grazie alla sua rappresentazione profonda e rispettosa della psicosi e dei disturbi mentali, tematiche centrali nel viaggio della protagonista. La versione PS5 manterrà intatta questa intensità emotiva, permettendo ai giocatori della piattaforma Sony di esplorare l'Islanda del IX secolo attraverso la percezione alterata di Senua, una guerriera celtica tormentata da visioni e voci che la accompagnano costantemente.

L'audio binaurale, elemento distintivo della serie che simula l'esperienza delle allucinazioni uditive, sarà ottimizzato per l'audio 3D della PS5, creando un'esperienza ancora più avvolgente. Ninja Theory ha confermato che non ci saranno compromessi sulla qualità visiva e sulla resa delle espressioni facciali iper-realistiche che caratterizzano il titolo, realizzate grazie all'avanzata tecnologia di motion capture utilizzata per catturare ogni sfumatura della performance di Melina Juergens nei panni di Senua.

Con l'arrivo su PS5, Hellblade II completa un percorso iniziato come esclusiva di nicchia su Xbox per trasformarsi in un'esperienza videoludica universale, capace di attraversare i confini delle piattaforme proprio come Senua attraversa il confine tra realtà e percezione.