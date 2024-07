Senua's Saga: Hellblade 2, ecco alcuni numeri di vendita

Le performance di vendita di Senua's Saga: Hellblade 2 nel suo mese di lancio, secondo i dati forniti da Circana (ex NPD), mostrano risultati buoni, nonostante non raggiungano picchi straordinari. Il gioco, inserito nella libreria di Xbox Game Pass, si è piazzato al 37esimo posto nella classifica generale dei titoli più venduti e al 21esimo nell'ambito esclusivo di Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), in termini di vendite combinate fisiche e digitali.

Per quanto riguarda la classifica di coinvolgimento, basata sull'attività dei giocatori, Hellblade 2 ha ottenuto la dodicesima posizione su piattaforma Xbox, trovandosi tra Fallout 76 e Star Wars Jedi: Survivor. Questo lo colloca dietro ai popolari giochi live service come Fortnite, Call of Duty e GTA V Elden Ring in settima posizione.

Considerando lo status di "nicchia" di Hellblade 2, possiamo certamente dire che il titolo abbia fatto il possibile in termini di risultati su Xbox e PC. Le vendite rimangono comunque al di sotto del primo Hellblade, che fu comunque una grande sorpresa e soprattutto uscito in una condizione di mercato completamente diversa.

Le tendenze rivelate dagli elenchi di coinvolgimento confermano che i giochi live service dominano stabilmente le prime posizioni, evidenziando una preferenza del mercato verso questi tipi di esperienze. Questo contesto sottolinea la sfida per i giochi single player basati sulla narrazione, che nonostante le difficoltà economiche relative, continuano a essere sviluppati in virtù del loro valore identitario e della loro capacità di arricchire l'attrattiva complessiva delle piattaforme videoludiche.