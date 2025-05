Hellblade 2 arriverà in versione fisica per PS5 e Xbox

Senua's Saga Hellblade II, dopo un'attesa di oltre un anno dal suo debutto digitale su PC e Xbox Series X|S, approderà sul mercato anche in formato fisico. La notizia giunge attraverso indiscrezioni provenienti da fonti affidabili del settore videoludico, che segnalano un rinnovato accordo tra Microsoft e Limited Run Games per la realizzazione di copie tangibili dell'apprezzata avventura sviluppata da Ninja Theory. Un'opportunità che si estenderà non solo agli utenti Xbox, ma anche ai possessori di PlayStation 5, in linea con la recente strategia di Microsoft di ampliare il proprio pubblico oltre l'ecosistema Xbox.

L'informazione, diffusa dall'insider Wario64 attraverso i social network X e BlueSky, arriva a breve distanza dall'annuncio delle versioni PS5 del titolo. Sebbene la notizia rappresenti una vittoria per chi preferisce possedere fisicamente i propri giochi, emerge anche un elemento di potenziale delusione: le copie saranno prodotte in tiratura limitata, come suggerisce la partnership con Limited Run Games, editore specializzato proprio in edizioni fisiche a disponibilità ridotta.

Hellblade: Senua's Sacrifice (Switch) & Senua’s Saga: Hellblade II (PS5/XSX) physicals coming via LRG — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-05-26T07:51:01.528Z

Stando alle informazioni attualmente disponibili, l'edizione fisica di Hellblade 2 sarà distribuita sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X|S, offrendo così un'alternativa concreta agli utenti che non intendono affidarsi esclusivamente al formato digitale o all'abbonamento Game Pass Ultimate.

Le sorprese non finiscono qui: Limited Run Games avrebbe in programma anche la realizzazione di edizioni fisiche del primo capitolo della saga per Nintendo Switch, con'operazione che completerebbe il quadro delle edizioni collezionabili della serie su tutte le principali console.

Pur mancando ancora dettagli ufficiali riguardo le date di lancio di queste edizioni speciali; inoltre, non è ancora chiaro quali caratteristiche avranno queste edizioni, se includeranno contenuti aggiuntivi o materiali esclusivi, ma la possibilità di esporre l'opera di Ninja Theory sugli scaffali della propria collezione è già di per sé un elemento apprezzabile per molti appassionati.

Secondo indiscrezioni provenienti da insider del settore, Hellblade 2 non sarebbe l'unico titolo Microsoft in procinto di ricevere un trattamento simile. Nelle prossime settimane potrebbe infatti essere annunciata anche un'edizione PlayStation 5 di Starfield, l'ambizioso RPG spaziale di Bethesda attualmente disponibile solo su PC e Xbox. Un'ulteriore conferma di come la strategia cross-platform di Microsoft stia assumendo dimensioni sempre più significative. Per ora, potete trovare Hellblade 2 in sconto su Instant Gaming.