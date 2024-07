Hero Wars Alliance: tutti i trucchi (IOS & Android)

Quali sono i migliori trucchi per primeggiare in Hero Wars: Alliance? Ci sono combinazioni di tasti o codici da inserire per diventare automaticamente i migliori sul campo? Hero Wars: Alliance è un gioco di strategia e combattimento che ha milioni di giocatori mensilmente attivi e che ha catturato un grande numero di appassionati di fantasy e strategia grazie a tutta una serie di scelte molto interessanti in termini di costruzione del gioco. Se sei interessato a scalare le classifiche o a dare il massimo per la tua gilda, conoscere i trucchi per Hero Wars Alliance è una maniera per diventare un giocatore migliore di quello che si era in precedenza.

Esistono i trucchi in Hero Wars: Alliance?

No, purtroppo per i giocatori più pigri non esistono dei veri e propri trucchi in Hero Wars Alliance. Il gioco è un free to play a carattere ruolistico disponibile per smartphone e qeuste caratteristiche sono “incompatibili” con tutti quelli sono i trucchi canonicamente presenti nel mondo dei videogiochi.

Nonostante questo ci sono però delle strategie e dei segreti che possono essere impiegati a proprio vantaggio, come veri e proprio trucchi in Hero Wars Alliance, per migliorare le proprie condizioni nel gioco e acquisire più facilmente risorse o avere vantaggi strutturali sui propri amici e i propri avversari.

Non cadere nelle trappole!

Per prima cosa è importantissimo mettere in guardia il giocatore di Hero Wars: Alliance da un problema: quello dei presunti trucchi sotto forma di eseguibili modificati o siti web dove effettuare il login. Internet è pieno di piattaforme truffaldine o di malintenzionati che nel tentativo di rubare dati si inventano le strategie più bislacche e questo ne è un perfetto esempio

Hero Wars: Alliance si può (e si deve) scaricare gratuitamente dal Google Play Store o dall’Apple App Store, non da store di terze parti o siti misteriosi. Tutti i login e gli accessi, poi, vanno portati avanti da dentro l’applicazione. Diffidate da chi vi consiglia di scaricare altre applicazioni o da chi vi chiede i dati di accesso per smeraldi gratis o eroi potenziati in maniera improvvisa.

Come spendere gli smeraldi (valuta premium) in Hero Wars Alliance

In ogni gioco F2P che si rispetti di fondamentale importanza è capire come gestire la valuta premium al fine di spendere quanti meno soldi possibili. Gli smeraldi in Hero Wars Alliance hanno una montagna di utilizzi possibili ma i più intelligenti, almeno nell’ottica di giocare quanto più a lungo possibile senza spendere più euro del necessario, riguardano il loro impiego per ottenere il massimo dagli eventi speciali che ciclicamente fanno capolino nel gioco.

Usare gli smeraldi per partecipare agli eventi speciali permette di tagliare direttamente alcune lungaggini tipiche dei videogiochi F2P, riducendo le tempistiche necessarie per farmare determinati oggetti.

Altra opzione intelligente per l’utilizzo degli smeraldi, poi, è il loro riciclo in... oro, ovvero la valuta non premium; questo perché per potenziare gli eroi, specie a livelli alti, sono necessarie quantità imponenti di risorse che possono richiedere tempistoche molto dilatate se non si sfruttano a proprio vantaggio la valuta premium.

Gli smeraldi, poi, possono essere anche impiegati per potenziare i titani ma sul come utilizzare questi ultimi arriviamo con il prossimo paragrafo.

Come usare i titani in Hero Wars Alliance

I titani sono grandi mostri elementali che si possono controllare e che hanno una grandissima importanza specie nelle attività di gilda (lotte tra gilde, battaglie tra server, dungeon di gilda e così via); nel gioco esistono 3 categorie di titani (fuoco, terra e acqua) e sono rapportati tra loro secondo il classico triangolo “X > Y > Z > X [etc.]”.

Ogni categoria di titani prevede quattro unità disponibili: un supporto, un titano a distanza, un tank e un “super titano; i primi tre sono richiamabili secondo volontà mentre l’ultimo va “estratto” a fortuna. I “pull” di titani si possono eseguire attraverso le sfere dei titani che si possono ottenere proseguendo nelle attività di gilda (come il dungeon).

Qual è il titano migliore da usare è una domanda senza risposta: dipende tutto dalla composizione della propria gilda e dalle necessità di quel momento; l’importante è ricordarsi che l’unico titano che è in grado di “curare” è il super-titano dell’elemento acqua, ovvero “hyperion”.

Come guadagnare risorse gratis in Hero Wars Alliance

Una volta che si raggiunge il livello 90 si sblocca una particolare torre chiamata “torre oscura”.

Completare questa torre è importantissimo perché permette di ottenere in maniera molto semplice una montagna di risorse; inizialmente, infatti, per completare la torre è richiesto il completamento di una lunga ed estenuante serie di battaglie. Completata la torre una singola volta il sarà possibile completarla altre 6 volte per ricevere 7 corone; questo permetterà di completare la quest della valchiria e ricevere il premio finale. Questo, però, non ci impedirà comunque di completare la torre quante volte vogliamo, semplicemente dopo la settima corona al giocatore non è più richiesto di effettuare le battaglie volta per volta.

Questo è molto importante perché la torre oscura è una maniera molto facile per guadagnare risorse rare ma farlo in maniera “canonica” (ovvero completare la torre per 7 volte insieme al resto della progressione) implica il vedere il livello di difficoltà aumentare continuamente. Completare la torre 7 volte quando si è al livello novanta senza toccare andare ad aumentare il livello del giocatore permette di far rimanere gli avversari sempre a livello basso, lasciando quindi irrisorio il livello di difficoltà a fronte dei vantaggi ottenuti.