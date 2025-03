Heroes of Might and Magic torna alle origini con questo trailer di Olden Era

Heroes of Might and Magic: Olden Era è il nuovo capitolo della storica serie Ubisoft (ex 3DO). Il titolo, atteso per il secondo trimestre di quest'anno su PC, riporta in auge una formula di gioco che ha fatto la storia del genere strategico, introducendo però importanti novità narrative e di gameplay. Gli sviluppatori promettono un'avventura che bilancia tradizione e innovazione, mantenendo intatte le meccaniche che hanno reso celebre il franchise ma espandendo l'universo narrativo con l'esplorazione di terre finora solo accennate nelle leggende del gioco. Qua trovate il trailer.

Per la prima volta nella storia della serie, i giocatori potranno avventurarsi nel misterioso continente di Jadame, un territorio finora solo menzionato nella ricca lore di Might and Magic ma mai realmente visitato. Questa scelta narrativa rappresenta un'importante espansione dell'universo di gioco e offre agli sviluppatori la possibilità di introdurre nuove ambientazioni, creature e storie senza tradire l'essenza della serie.

Il trailer di gameplay recentemente pubblicato da Ubisoft mostra alcune sequenze di combattimento che sembrano rispettare pienamente la tradizione strategica del franchise, tornando allo stile del popolare Heroes 3. Gli scontri a turni, elemento cardine della serie, appaiono curati nei dettagli e arricchiti da effetti visivi che modernizzano l'esperienza senza stravolgerla.

La trama di Olden Era ruota attorno a una nuova minaccia: l'Hive, un'orda di creature insettoidi corrotte da un'entità demoniaca che rappresenta il principale antagonista della campagna. I giocatori dovranno costruire e gestire il proprio castello, reclutare eserciti e guidarli strategicamente contro questa nuova terrificante forza.

Una delle novità più interessanti riguarda la possibilità di scegliere tra sei diverse fazioni, ognuna con caratteristiche e unità uniche. Il Temple, la Necropoli, i Silvano, i Sotterranei e l'Hive rappresentano cinque delle fazioni confermate, mentre una sesta resta ancora avvolta nel mistero, alimentando le speculazioni dei fan più accaniti della serie.

Olden Era proporrà tre modalità principali, ciascuna progettata per offrire un'esperienza di gioco diversificata. Sebbene i dettagli specifici sulle singole modalità non siano ancora stati completamente svelati, Ubisoft ha confermato che ogni modalità presenterà meccaniche peculiari per garantire varietà e profondità strategica.

A completare l'offerta ci sarà un editor di mappe che promette di estendere potenzialmente all'infinito la longevità del titolo. Questa funzionalità, particolarmente apprezzata dai veterani della serie, permetterà ai giocatori di creare i propri scenari di gioco e condividerli con la comunità, alimentando un ecosistema di contenuti generati dagli utenti.

Non mancano miglioramenti sul fronte dell'intelligenza artificiale, componente cruciale per un gioco strategico a turni. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere la sfida contro il computer più stimolante e meno prevedibile, implementando nuovi comportamenti e strategie per i nemici controllati dall'AI.

Il comparto online competitivo riceverà particolare attenzione, con novità ancora non completamente svelate ma che promettono di modernizzare l'esperienza multiplayer. Questa componente potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto per attrarre nuovi giocatori oltre a soddisfare i veterani della serie.

Gli appassionati di Heroes of Might and Magic possono quindi prepararsi a un ritorno in grande stile, con un titolo che, almeno dalle prime impressioni, sembra rispettare l'eredità strategica della serie pur introducendo elementi freschi e innovativi. La scelta di esplorare un continente finora solo accennato nella lore del gioco rappresenta un'intelligente via di mezzo tra continuità e rinnovamento, permettendo agli sviluppatori di espandere l'universo narrativo senza stravolgere quanto i fan hanno amato nei capitoli precedenti.