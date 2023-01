Avete capito bene, il lancio di Hi-Fi Rush su Steam, nella sua versione PC, sta dando risultati migliori di Forspoken, superandolo in termini di accoglienza generale. Lo stacco fra i due è interessante specialmente dal punto di vista commerciale, dato che entrambi i titoli sono arrivati nelle mani degli appassionati seguendo due strade praticamente opposte.

Very impressed by Hi-Fi Rush as this chart is ranked by Revenue and Hi-Fi Rush is only $30 Hi-Fi Rush at $30 actually made more Revenue launch week than Forspoken did at $70. Pretty shocking especially with a shadow drop — Benji-Sales (@BenjiSales) January 29, 2023

Anche se la classifica di vendite Steam, almeno per adesso, è dominata da altri videogiochi, in molti hanno notato come Hi-Fi Rush sia facilmente riuscito a superare Forspoken senza il minimo scopo. L’interesse generale per questa dinamica commerciale risiede nel fatto che con questo videogioco, differentemente da quello di Square Enix, la campagna pubblicitaria è stata quasi nulla, investendo su tutto il resto. Differentemente Forspoken si è presentato più volte, si è parecchio parlato di lui e di quello che avrebbe, o meno, dovuto essere, ed è stato piuttosto spammato in giro per il web.

Gli investimenti in generale per entrambi i progetti sono anche diversissimi, proprio in termini di soldi e possibilità di sviluppo (il prezzo di entrambi all’acquisto parla chiaro). Così Hi-Fi Rush ha seguito la strada della “pubblicazione improvvisa” e senza troppa pubblicità. Non si è affidata a una campagna pubblicitaria continuativa, dimostrando tutto il suo potenziale con l’uscita (accompagnata dalle recensioni della stampa specializzata). Questa particolare scelta di approccio al pubblico, a quanto pare, ha funzionato sia per la qualità generale del prodotto (che dovrebbe essere sempre un elemento centrale), sia per il fatto che il gioco è ottenibile anche tramite Game Pass.

Un’altra grande differenza fra Forspoken e Hi-Fi Rush risiede nel “modo” in cui entrambi sono stati pubblicati, laddove il primo ha avuto e continua ad avere alcuni problemi che necessitano di essere risolti.

