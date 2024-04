Hi-Fi Rush in arrivo su Nintendo Switch? Spunta il rating PEGI

La Pan European Game Information (meglio conosciuta come PEGI) ha recentemente inserito Hi-Fi Rush nella lista dei giochi disponibili per Nintendo Switch, seguendo il lancio del gioco su PS5 il mese scorso. La notizia apre, ovviamente, le speranze dell'arrivo imminente del titolo anche sulla console ibrida di casa Nintendo, che per ora non ha una data d'uscita.

La data di rilascio sulla pagina è fissata per il 30 Aprile 2024 - esatto, oggi -. Ovviamente, per quanto Hi-Fi Rush abbia fatto il suo debutto a sorpresa su Xbox nel gennaio 2023, è difficile che venga rilasciato oggi stesso su Nintendo Switch.

Va considerato, infatti, che la versione PS5 del gioco, indicata con la stessa data di rilascio, è già disponibile dal 19 Marzo 2024. Questo dettaglio solleva, quindi, dubbi sulla precisione di tale data, che potrebbe rappresentare l'ultimo aggiornamento interno dal PEGI.

Con l'annuncio da parte di Microsoft riguardo la propria strategia di portare diversi titoli su multi-piattaforma, le aspettative erano alte per vedere Hi-Fi Rush unirsi a giochi come Grounded e Pentiment sul Nintendo Switch. Fino a questo momento, però, il desiderio dei fan non si è ancora realizzato. Grounded, infatti, è stato lanciato di recente, il 16 aprile, mentre Pentiment ha fatto il suo debutto un po' prima, il 22 febbraio.

Insomma, la strada per portare Hi-Fi Rush su Nintendo Switch sembra ancora lunga, ma l'entusiasmo non manca. Questo titolo è considerato uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, per cui non può non essere vivo il desiderio di vederlo approdare sulla console della Nintendo.