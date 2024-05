Non preoccupatevi, avremo tutti la nostra copia fisica di Hi-Fi Rush

Nonostante la sconvolgente notizia che numerosi studi interni di Microsoft sono stati chiusi senza preavviso, tra i quali anche la software house di Hi-Fi Rush Tango Gameworks le tanto attese copie fisiche del gioco, già annunciate in precedenza, saranno comunque realizzate e distribuite.

A rassicurare i fan ci ha pensato Limited Run Games, l'azienda incaricata della produzione di tali copie, tramite un post su X. Queste edizioni speciali riguarderanno saranno disponibili a breve per il pre-order si in versione Xbox Series X che in versione PlayStation 5, come annunciato lo scorso febbraio.

Nonostante i timori riguardo il futuro lancio delle copie fisiche a seguito della chiusura di Tango Gameworks, Limited Run ha comunicato che il progetto di distribuzione procederà come pianificato, a meno di successivi dietrofront da parte di Microsoft, la quale detiene la proprietà intellettuale di Hi-Fi Rush.

Bisogna sottolineare, però, che la chiusura di una software house, specialmente quanto questa è di proprietà di un gruppo più grosso, non indica sempre la sparizione di ogni attività correlata alle produzioni uscite precedentemente.

Hi-Fi Rush è una IP di proprietà di Microsoft e, soprattutto, è un gioco che ha avuto parecchio successo sia di pubblico che di critica. Lo si è potuto constatare recentemente, quando i fan del gioco hanno deciso di fare un review bombing al contrario, tempestando di recensioni positive la versione Steam del titolo, come propesta nei confronti della triste decisione di Microsoft.

Per quanto i recenti licenziamenti abbiano sollevato un'ondata di reazioni negative, in particolare per la chiusura di Tango Gameworks, tutti i giochi precedentemente realizzati dalle software house rimarranno disponibili per l'acquisto e continueranno a venire venduti regolarmente (al netto della peculiare situazione che ha visto coinvolto Redfall), motivo per il quale non c'è da preoccuparsi per la realizzazione delle copie fisiche di un titolo di successo quale Hi-Fi Rush.

Discorso diverso, invece, per la versione Switch del titolo, tanto chiacchierata negli scorsi mesi ma mai annunciata ufficialmente da Microsoft. Considerando che, nello scenario più roseo, il progetto potrebbe essere stato avviato ma mai realmente completato, difficilmente questo porting vedrà la luce nel prossimo futuro, a meno che Microsoft non decida di delegare la conversione del progetto a un altro studio.