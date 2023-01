Clamoroso colpo di scena al Xbox Developer_Direct di questa sera: durante la diretta, infatti, Tango Gameworks ha ufficializzato Hi-Fi RUSH, il suo nuovo progetto dopo Ghostwire: Tokyo. Si tratta di un rhythm action game, già vociferato nel corso degli ultimi giorni, presentato pochissimi minuti fa.

I rumor erano veri, così come era vera la voce di corridoio che voleva vedere Microsoft dare ancora più liberta ai team creativi dopo Pentiment, l’ultimo esperimento di Obsidian. Probabilmente Tango Gameworks ha colto la palla al balzo per lavorare a un progetto decisamente più piccolo rispetto ai precedenti e provare a realizzare un gioco completamente diverso. Al di là dell’annuncio, però, la vera novità riguarda sicuramente la disponibilità del gioco per Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Come annunciato durante la diretta di Xbox, infatti, il gioco sarà disponibile a partire da oggi. Secondo le parole di Tango Gameworks, che ha svelato il suo nuovo progetto, Hi-Fi RUSH sarà disponibile “poche ore dopo lo show”. Al momento il titolo non è ancora andato online, dunque sarà necessario attendere ancora un po’, ma potete rifarvi gli occhi con il delizioso trailer presentato pochi minuti fa e che trovate subito qui in basso.

Durante la serata, Xbox ha presentato anche molti altri giochi. Minecraft Legends è stato protagonista dell’apertura dello show. Successivamente è stato il turno di Turn10 Studios, che ha ufficializzato la finestra di lancio per Forza Motorsport, oltre che svelare ulteriori dettagli sulla grafica e sulla realizzazione del gioco. In tutto questo ricco carnet di giochi, Hi-Fi Rush è sicuramente una piacevole novità, che avrà saputo stupire tutti i fan del team di sviluppo. Il gioco, infine, è un’esclusiva Xbox: Tango Gameworks è infatti ufficialmente un first party di Xbox Game Studios. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.