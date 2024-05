Hi-Fi Rush, i fan rispondono alla chiusura di Tango Gameworks con una pioggia di recensioni positive

Il 8 maggio, Microsoft ha annunciato la chiusura di alcuni dei suoi studi più importanti, tra cui Arcane Austin, creatore di Redfall, e Tango Gameworks, noto per Hi-Fi Rush. Quest'ultimo era diventato particolarmente apprezzato dalla critica nel 2023, scalando le classifiche come uno dei giochi più recensiti positivamente dell'anno.

La chiusura di Tango Gameworks ha, infatti, sorpreso - e fatto infuriare - molto i fan considerando il successo di Hi-Fi Rush e le recenti dichiarazioni del CEO di Xbox Game Studios.

Dopo l'annuncio, molti dei giochi sviluppati da Tango hanno iniziato a ricevere recensioni estremamente positive su Steam. Questo fenomeno, noto come "reverse review bombing", ha visto Hi-Fi Rush e i giochi della serie The Evil Within ottenere un'improvvisa ondata di apprezzamenti.

Generalmente, il review bombing tende a danneggiare la reputazione di un gioco con recensioni negative. Tuttavia, in questo caso i fan hanno deciso di agire in modo contrario, inondando Hi-Fi Rush di recensioni positive su Steam. Dal 7 maggio, Hi-Fi Rush ha registrato quasi un centinaio di nuove recensioni positive, mentre The Evil Within ne ha accumulate decine in seguito alla chiusura dello studio.

Molti recensori hanno espresso rincrescimento per la chiusura dello studio, criticando apertamente Microsoft per le sue decisioni. Tra i commenti si legge: "Tango, Arkane Austin e tutti i colpiti da questa decisione non meritavano un simile destino". Altri hanno puntato il dito contro l'avidità corporativa che, a loro dire, ha compromesso la passione e il lavoro di molti nel settore. Chiaramente il tutto non servirà a cambiare la decisione di Microsoft, ma per lo meno gli sviluppatori si sentiranno supportati in questo momento sicuramente doloroso.