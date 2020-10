Hideo Kojima ha tante idee per la testa, compreso Death Stranding 2?

Giusto qualche settimana fa, abbiamo avuto una notizia davvero entusiasmante; Hideo Kojima e il suo team sono tornati a lavorare su un nuovo progetto. Che cosa sia questa nuova opera non ci è ancora dato saperlo, ma dalle immagini sappiamo che per ora il team giapponese si sta concentrando sul lato artistico e musicale. Ora invece, all’interno di una nuova intervista, il game designer giapponese è tornato a parlare del suoi metodo creativo.

Nello specifico Kojima è tornato a parlare di alcune foto che aveva condiviso sul proprio profilo Twitter qualche mese fa. Ai tempi in molti pensavano che il team fosse già al lavoro sul sequel di Death Strandig, ma oggi Hideo Kojima ci conferma che quei bozzetti sono solo delle idee che gli balenavano in mente tempo fa. “Sono solamente frammenti di nuove idee. Quando lavoro su un nuovo gioco mi capita sempre di pensare a cose nuove, ma non si tratta di nulla di concreto.”

“Parecchie volte mi metto a creare vari bozzetti, e giorno dopo giorno torno su quelle idee per rivederle. Talvolta le faccio vedere anche ad altre persone, come a Yoji Shinkawa quando si siede di fianco a me.” Ora sappiamo qualcosa di più sul metodo di creazione di Kojima ma non solo, abbiamo avuto la conferma che quei vecchi disegni non erano collegati a un sequel di Death Stranding, anche se non è detta l’ultima parola per un seguito dell’ultima opera di Kojima Production.

Quel che è certo, è che ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di scoprire a cosa stia lavorando Hideo Kojima insieme al suo team. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni dell’amatissimo game designer giapponese? Diteci la vostra lasciando un commento nella sezione dedicata.