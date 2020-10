Kojima: UFFICIALE nuovo gioco in sviluppo, è Death Stranding 2?

In molti, dopo aver concluso Death Stranding si sono subito chiesti a che cosa avrebbe lavorato in futuro Hideo Kojima e la sua Kojima Production. Sembra che la risposta a questa domanda non tarderà troppo ad arrivare. La notizia era stata intuita già ieri sera quando, il compositore Ludvig Forssell aveva pubblicato un post sul proprio Twitter che diceva di essere al lavoro sulla registrazione della colonna sonora di un gioco non ancora annunciato.

Ora a rendere la notizia ufficiale è direttamente il profilo Twitter di Kojima Production annunciando per la prima volta in maniera ufficiale che sono cominciati i lavori al prossimo progetto. Oltre a questa entusiasmante informazione, il team giapponese ha voluto lasciare qualche contatto per tutti gli sviluppatori o artisti che vorranno partecipare ai lavori di questo nuovo progetto. La notizia ovviamente ha fatto scattare le antenne a tutti gli appassionati dei precedenti lavori di Hideo Kojima e del duo team.

#KojimaProductions confirms a new project is in development and is looking to hire the best-in-class talent to work out of our Tokyo studio. For more information on the openings and requirements, please visit our website at https://t.co/jeTGnnwLAW pic.twitter.com/StLOrxTlhg — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) October 22, 2020

Al momento ovviamente non è stato dichiarato altro su questo nuovo progetto avviato dal team giapponese. Da qui in poi quindi le speculazioni saranno molto frequenti e molti giocatori hanno già inziato a dire la loro su quel che vorrebbero vedere prossimamente da Hideo Kojima. Si tratterà di un seguito di Death Stranding o vedremo nuovamente nascere una nuova IP? Per dirlo con certezza è ancora presto.

Quel che possiamo fare al momento è attendere con pazienza un prossimo appuntamento comunicativo da arte di Kojima Production, sperando di non dover attendere troppi anni prima che si possa intravedere qualcosa di più concreto con un primo teaser di questo nuovo misterioso progetto. Cosa ne pensate della bella notizia che è stata data questa mattina? Vi piacerebbe assistere a un Death Stranding 2 o vorreste che Kojima e compagni si impegnino su una nuova IP?