Hitman 3: speed runner finisce un livello in soli 8 secondi

Hitman 3 è ormai tra noi da quasi una settimana, ed è già uno dei fenomeni dell’anno. Il terzo capitolo della trilogia di IO Interactive con protagonista il letale Agente 47 è riuscito a stupire specialmente per i suoi infiniti metodi nel terminare una missione. Questa piccola peculiarità porta il titolo ad avere una longevità pressoché infinita, con tanti oggetti da sbloccare che ci aiuteranno a fare a gara con gli amici per chi riesce a finire una determinata missione nel minor tempo possibile. Difficilmente però riuscirete a competere contro un utente che ha finito la missione di Dubai in 8 secondi.

Il concetto di speedrun ha sempre affascinato ed intimorito il giocatore medio. Molti utenti infatti la definiscono poco gratificante, non conoscendo che dietro al processo ci sono ore ed ore di allenamento intenso. In ogni caso, il video ha già fatto il giro del web e stupisce più per la sua velocità di esecuzione che per il metodo, decisamente poco ortodosso. Il colpevole è l’appassionato Goron che, sfruttando, una serie di colpi con la propria pistola con silenziatore è riuscito ad attirare sulla balconata i due obiettivi facendoli fuori nel giro di pochissimi secondi, per la precisione cinque, ed i restanti tre per tornare alla porta d’ingresso.

Rimane assolutamente plausibile che il record possa venire battuto ulteriormente in quanto effettivamente la missione Dubai “On Top of the World” risulta essere molto semplice sulla carta. Non è chiaro se IO Interactive alla visione di questo video proponga un fix nel quale spostare, ad esempio, i due obiettivi rendendo più “complessa” la missione. In ogni caso bisogna fare un grosso applauso all’appassionato ed alla sua velocità di esecuzione, non certo da sottovalutare.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Hitman 3? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità e curiosità riguardanti il terzo capitolo con protagonista l’agente 47.