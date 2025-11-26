Sony alza il tiro per chiudere il 2025 con una lineup di PlayStation Plus decisamente sopra le righe. A partire dal 2 dicembre e fino al 5 gennaio, gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su ben cinque titoli invece dei canonici tre mensili, spaziando dall'action-adventure in salsa mattoncini LEGO al survival horror multiplayer, passando per sparatutto frenetici e looter shooter post-apocalittici. Una mossa strategica che arriva proprio nel periodo più caldo dell'anno per il gaming, quando le console vengono scartate sotto l'albero e i giocatori hanno più tempo libero da dedicare alle sessioni di gioco.

Il piatto forte della selezione è senza dubbio LEGO Horizon Adventures su PS5, la reinterpretazione giocosa dell'universo di Aloy che fonde l'esplorazione del mondo popolato da macchine con l'inconfondibile gameplay LEGO. Il titolo offre sia modalità single player che cooperativa online o in split-screen locale, permettendo di sbloccare eroi come Varl, Teersa ed Erend, ciascuno con abilità uniche. La rigiocabilità è garantita da livelli proceduralizzati che cambiano a ogni run e da una Community Board con sfide secondarie per potenziare il villaggio.

Per gli amanti dell'horror cooperativo arriva Killing Floor 3, l'evoluzione della celebre serie first-person shooter di Tripwire. Il gioco supporta fino a sei giocatori in co-op contro orde di creature bioingegnerizzate create dalla megacorp Horzine. Rispetto ai capitoli precedenti, introduce meccaniche di movimento avanzate come dash e parkour verticale, oltre a un arsenale ampliato e un sistema di personalizzazione del loadout più profondo. Gli Specialist di Nightfall, la fazione ribelle protagonista, dispongono di skill tree uniche per affrontare gli zed con approcci tattici diversificati.

Anche The Outlast Trials punta forte sul multiplayer, trasformando la formula survival horror di Red Barrels in un'esperienza cooperativa per massimo quattro player. A differenza dei capitoli precedenti puramente single player, qui dovrete completare Trial e MK-Challenge per guadagnare il diritto alla libertà, sfruttando gadget stealth e strumenti di fuga che vanno progressivamente sbloccati e potenziati. Il gameplay mantiene la filosofia "zero combattimento" della serie: nascondersi, scappare e sopravvivere sono le uniche opzioni contro i nemici della Murkoff.

La lineup di dicembre include anche Synduality Echo of Ada, un looter shooter ambientato nel 2222 su una Terra devastata dalle Tears of the New Moon. Nei panni di un Drifter dovrete raccogliere AO Crystal in superficie, affrontando creature xenomorfe chiamate Enders e altri giocatori pronti a rubarvi il bottino. Il titolo mescola elementi PvPvE con un sistema di mecha chiamati Cradlecoffin e partner AI denominati Magus, aggiungendo tensione permadeath al loot raccolto durante le sortite.

Chiude il pacchetto Neon White, disponibile sia su PS4 che PS5, uno speed-runner first-person dove eliminate demoni in Paradiso utilizzando Soul Card che fungono sia da armi che da abilità di movimento. Il gioco di Angel Matrix punta tutto sulla ricerca del percorso perfetto e sulla competizione per i migliori tempi, con un sistema di combo tra carte che sblocca shortcut massicci per i giocatori più abili.

Vale la pena ricordare che gli abbonati hanno tempo fino al 1° dicembre per aggiungere alla libreria i titoli di novembre: Stray, EA Sports WRC 24 e Totally Accurate Battle Simulator.