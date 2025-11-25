Se siete appassionati di simulazione di guida, MOZA ha pensato a voi con un’offerta imperdibile. Acquistando uno dei “Rally Bundles” selezionati, avrete in regalo Assetto Corsa Rally, il nuovo simulatore di guida dedicato al mondo del rally, attualmente disponibile in Early Access. Questa è un’opportunità unica per provare le emozioni delle corse fuoristrada con la massima precisione e realismo, senza alcun costo aggiuntivo sul vostro simulatore.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

I bundle compatibili

Per usufruire dell’offerta, è necessario acquistare uno dei bundle MOZA dedicati al rally. Tra i kit compatibili vi segnaliamo: R9 V3 e CS V2P, R9 V3 e RS V2, R12 V2 e CS V2P e R12 V2 e RS V2. Questi bundle combinano volanti e pedali di alta qualità, progettati per offrirvi un’esperienza di guida immersiva e precisa, perfetta per sfruttare al massimo tutte le funzionalità di Assetto Corsa Rally.

Assetto Corsa Rally porta la simulazione su un livello superiore, combinando fisica realistica, tracciati impegnativi e veicoli fedelmente riprodotti. Grazie alla compatibilità con i volanti MOZA, potrete percepire ogni curva, ogni salto e ogni variazione del terreno come se foste davvero al volante di una vettura da rally. L’Early Access consente inoltre di partecipare attivamente allo sviluppo del gioco, testando in anteprima nuove funzionalità e contribuendo con feedback alla crescita del simulatore.

Questa promozione rappresenta un’occasione imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo del rally con attrezzature professionali. Ottenere Assetto Corsa Rally gratuitamente acquistando un bundle MOZA significa combinare hardware di alta qualità con software all’avanguardia, garantendo ore di guida avvincente e realistica. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di vivere l’esperienza del rally come mai prima d’ora.

