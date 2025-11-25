Avatar di Ospite VR_Mod #315 0
0
Quantic Dream che fa un MOBA? Non me lo sarei mai aspettato
Avatar di Ospite Java Ninja #301
0
ma alla fine è divertente o no? dall'articolo sembra di sì ma boh
Avatar di Ospite Web Lord #926
0
Closed beta a dicembre, segno la data
Avatar di Ospite Port_Shield #680
0
il problema della telecamera quando sei circondato da creature mi sembra abbastanza grave per un gioco del genere
Avatar di Ospite PvP_Admin #220
0
sei personaggi sono pochi però, spero ne aggiungano altri
