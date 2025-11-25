Il catalogo di Xbox Game Pass (l'abbonamento trimestrale è acquistabile qui) si arricchisce oggi con gli ultimi due titoli di novembre, chiudendo il mese con un'aggiunta particolarmente interessante per gli amanti degli action-RPG narrativi. Banishers: Ghosts of New Eden, l'apprezzato titolo DON'T NOD uscito nel 2024, approda finalmente nel servizio in abbonamento di Microsoft, accompagnato dal caotico shooter cooperativo Kill It With Fire! 2. Due esperienze diametralmente opposte che ampliano ulteriormente la già vasta libreria del Game Pass, offrendo sia un'avventura contemplativa e drammatica sia puro intrattenimento frenetico.

Banishers: Ghosts of New Eden rappresenta l'elemento di punta di questo drop finale. Sviluppato dal team francese DON'T NOD, noto per la serie Life is Strange e altri titoli fortemente incentrati sulla narrativa, questo action-RPG del 2024 aveva ricevuto consensi tiepidi al lancio ma ha conquistato nel tempo una solida fanbase grazie alla sua storia avvincente e al sistema di scelte morali complesse. Il gioco è ora disponibile su console Xbox, PC e cloud, permettendo ai giocatori di immergersi in un'avventura ambientata nella Nuova Inghilterra del XVII secolo.

La premessa narrativa ruota attorno a due cacciatori di spettri, protagonisti di una storia dove le decisioni del giocatore hanno conseguenze drammatiche e permanenti sul finale. Il dilemma centrale del gioco pone il protagonista di fronte a una scelta lacerante: rispettare il giuramento fatto ai vivi o tentare di salvare il proprio partner defunto. Questa dicotomia morale attraversa l'intera esperienza, costringendo i giocatori a compiere scelte difficili che riflettono i valori personali più che strategie ottimali di gameplay.

Il sistema di combattimento mescola elementi action con meccaniche RPG tradizionali, offrendo un'esperienza che bilancia esplorazione, dialoghi ramificati e scontri contro entità soprannaturali

Per chi invece cerca un'esperienza completamente diversa, Kill It With Fire! 2 offre un antidoto perfetto alla serietà di Banishers. Questo sequel del bizzarro spider-hunting simulator abbraccia completamente la sua natura caotica e distruttiva, permettendo ai giocatori di devastare ambienti in modalità cooperativa o in solitaria. Il titolo porta avanti la formula dell'originale amplificandola: un arsenale di armi folli, sette dimensioni diverse infestate da ragni da sterminare e decine di sfide secondarie che premiano la creatività nella distruzione.

L'aggiunta di questi due titoli conclude un novembre particolarmente ricco per il Game Pass, che ha visto l'arrivo di diverse produzioni di rilievo nel corso del mese. Banishers in particolare rappresenta un'occasione importante per chi aveva rimandato l'acquisto al lancio, considerando che il gioco aveva un prezzo di listino abbastanza elevato per un titolo AA. La disponibilità immediata su tutte le piattaforme supportate dal servizio, incluso il cloud gaming, garantisce accessibilità massima indipendentemente dall'hardware a disposizione.