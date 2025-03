Hogwarts Legacy: cancellato il DLC, cosa succederà ora?

Nel panorama dei videogiochi di successo degli ultimi anni, Hogwarts Legacy ha rappresentato un fenomeno commerciale straordinario con oltre 34 milioni di copie vendute dal suo lancio nel 2023. Tuttavia, nonostante questo successo travolgente, i fan del gioco dovranno rinunciare a nuovi contenuti che erano in fase di sviluppo, come rivelato da un recente report di Bloomberg.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg, WB Games ha deciso di cancellare un'espansione non ancora annunciata di Hogwarts Legacy. Il contenuto aggiuntivo, che avrebbe dovuto debuttare nel corso del 2025, avrebbe incluso nuove missioni nel Mondo Magico e materiale originariamente escluso dalla versione base del gioco.

Il progetto, sviluppato congiuntamente da Avalanche Software (team principale di Hogwarts Legacy) e Rocksteady Studios (creatori di Suicide Squad), è stato vittima della riorganizzazione in corso all'interno di WB Games. Tra i motivi della cancellazione, emerge la preoccupazione che il contenuto non giustificasse il prezzo che sarebbe stato richiesto ai giocatori.

Nonostante questa battuta d'arresto, non tutto è perduto per i fan della saga. Lo sviluppo di un sequel di Hogwarts Legacy prosegue, sebbene si trovi ancora nelle fasi iniziali e le informazioni a riguardo siano decisamente scarse. Questo conferma l'intenzione di Warner Bros. di continuare a investire sul redditizio franchise di Harry Potter, nonostante le difficoltà che l'azienda sta affrontando nel suo reparto gaming.

La cancellazione dell'espansione si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione di WB Games, che ha recentemente chiuso tre studi, tra cui Monolith Productions, e cancellato il loro progetto in sviluppo basato su Wonder Woman. Una mossa che riflette la nuova strategia aziendale focalizzata sui franchise più remunerativi.

La nuova rotta di Warner Bros.

La società ha dichiarato di voler concentrare i propri sforzi sui marchi più importanti del suo portfolio, come DC, Game of Thrones e Harry Potter. Tuttavia, secondo fonti interne citate da Schreier, quando in Warner Bros. si parla di giochi basati su eroi DC, ci si riferisce principalmente a Batman.

In questo scenario, Rocksteady Studios si trova ora nelle fasi iniziali dello sviluppo di un nuovo titolo della serie Batman Arkham, anche se la sua uscita appare ancora molto lontana. Un'ulteriore testimonianza della volontà dell'azienda di puntare su franchise consolidati e di sicuro successo commerciale.

Sebbene i fan debbano rinunciare all'espansione prevista, Hogwarts Legacy rimane una delle storie di successo più significative nel mondo dei videogiochi degli ultimi anni. L'avventura ambientata nel mondo di Harry Potter ha conquistato milioni di giocatori, permettendo loro di esplorare la famosa scuola di magia e stregoneria e di combattere contro troll, maghi oscuri e goblin intenzionati a distruggere la comunità magica. Non sorprende quindi che, nonostante la cancellazione del DLC, Warner Bros. continui a investire su questo universo narrativo con lo sviluppo di un sequel completo.