Non piratate i giochi, è sbagliato e anche pericoloso. Come riportato da MalwareBytes, la società dietro il software, qualche pirata informatico ha provato ad approfittarsi di Hogwarts Legacy e della voglia dei giocatori di non pagarlo, diffondendo crack volutamente false che possono infettare i PC.

La notizia è in realtà una non notizia. Si tratta infatti di un sistema decisamente vecchio, che gioca sulla voglia degli utenti di provare un titolo senza pagare. Lo scam non è neanche troppo articolato: vengono creati dei falsi siti web, che promettono una crack di un gioco in questione, in questo caso proprio Hogwarts Legacy. Per scaricare il file è già necessario inserire il proprio numero di telefono e la propria mail, che porterà inevitabilmente ad altri problemi, ma il vero dramma si consuma nel momento in cui si scarica l’eseguibile incriminato.

Il download contiene in realtà un trojan, che una volta installato sul PC può causare dei gravi danni e rubare anche informazioni come password e dati bancari. A quel punto è ovviamente necessario rimuovere il malware che è stato installato, ma a priori sarebbe stato meglio non provare neanche a cercare la crack del gioco.

Come abbiamo detto in apertura della notizia, non si tratta in realtà di una storia nuova. Truffe e scam di questo genere sono praticamente all’ordine del giorno, tanto che alcuni includono nei file anche dei miner di criptovaluta. La soluzione è ovviamente sempre la stessa: acquistare solamente prodotti legittimi da retailer affidabili, come Steam e Amazon. Scaricare qualche software a pagamento in maniera illegale è ovviamente un reato e si incorre il rischio anche di problemi legali e non solo al proprio PC. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

