Hogwarts Legacy apre ufficialmente le porte alle mod (ne vedremo delle belle)

Warner Bros. Games ha annunciato il supporto ufficiale per le mod su PC di Hogwarts Legacy, che sarà disponibile dal 30 gennaio. Gli utenti potranno scaricare le mod direttamente dal menu principale del gioco, attraverso una sezione curata dal sito di modding CurseForge.

Si tratta della prima volta che Warner Bros. supporta ufficialmente il modding in uno dei suoi giochi. Finora Hogwarts Legacy aveva già numerose mod non ufficiali, ma l'integrazione nel menu principale renderà il processo molto più accessibile per il vasto pubblico del gioco, che ha venduto oltre 30 milioni di copie.

Il Creator Kit per Hogwarts Legacy sarà disponibile sull'Epic Games Store, ma le mod saranno accessibili sia dalla versione Steam che Epic. Gli sviluppatori hanno dichiarato che il kit permetterà di creare "nuove missioni, dungeon e miglioramenti ai personaggi come cosmetici e skin".

Avalanche Software, lo studio di sviluppo, ha mostrato alcuni esempi di mod in un video, evidenziando in particolare la mod "Dungeon of Doom" che aggiunge un dungeon infinito focalizzato sul combattimento. Il supporto sembra, quindi, essere ampio, permettendo creazioni sia grandi che piccole.

L'apertura al modding potrebbe mantenere Hogwarts Legacy rilevante a lungo termine, fornendo ai giocatori una fonte potenzialmente infinita di nuovi contenuti. Questo permetterà ad Avalanche Software di concentrarsi su altri progetti, incluso il sequel di Hogwarts Legacy, che è stato definito come una delle "maggiori priorità" di Warner Bros.

C'è da dire anche che l'introduzione del supporto ufficiale alle mod arriva in un momento di grande successo per Hogwarts Legacy, che ha superato i 30 milioni di copie vendute: il gioco rappresenta senza dubbio uno dei maggiori successi recenti di Warner Bros. Games, in contrasto con il fallimento di altri titoli come Suicide Squad.

Proprio questo successo potrebbe aver influenzato le recenti decisioni aziendali, dato che il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha dichiarato che l'azienda si concentrerà su franchise chiave come DC (in particolare Batman), Hogwarts Legacy, Mortal Kombat e Game of Thrones.

Una cosa è certa: ne vedremo delle belle con le mod su Hogwarts Legacy, le possibilità sono infinite.