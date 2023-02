Dopo il successo delle copie fisiche per console nel mercato britannico, ora arrivano anche i dati relativi alle versioni digitali di Hogwarts Legacy. Il nuovo gioco di Avalanche Software è andato decisamente anche sugli store di PlayStation e Xbox, tanto da essersi aggiudicato la palma di lancio più importante degli ultimi anni.

I dati, riportati da Christopher Dring, sono decisamente impressionanti. Per quanto riguarda il territorio europeo, infatti, Hogwarts Legacy (potete recuperare la vostra copia su Amazon) ha venduto il 56% di copie in più rispetto a Elden Ring. Dring non sbaglia ad accomunare i due giochi: entrambi infatti sono titoli open world, con elementi RPG al loro interno e caratterizzati da un’ambientazione fantasy. Entrambi inoltre sono stati dei veri e propri fenomeni a livello mediatico, con l’attenzione di utenti e stampa molto focalizzata su entrambi i prodotti.

Il gioco di Avalanche Software è però un caso unico nel mondo dei videogiochi, visto che è riuscito in un’impresa che non accadeva da tempo, ovvero essere il lancio più importante a livello di vendite al di fuori di FIFA e Call of Duty. Prima di Hogwarts Legacy, l’unico a esserci riuscito è stato Red Dead Redemption 2. Ora, il nuovo gioco a tema Harry Potter ha conquistato anche questo trofeo, avendo battuto la mastodontica produzione di casa Rockstar Games, anche se con molta probabilità con l’arrivo di GTA 6 il team di sviluppo inglese riuscirà a riprendersi questo record.

The digital data is in. Hogwarts Legacy's opening week was 56% bigger across Europe than Elden Ring. It's the biggest game launch outside of FIFA & Call of Duty since Red Dead Redemption 2.

It backs up the theory that gamers are gravitating towards the big brands at the moment

— Christopher Dring (@Chris_Dring) February 16, 2023