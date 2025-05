Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2: PRENOTALO ORA su Amazon!

Se sognate di esplorare l'universo incantato di Harry Potter su una console di ultima generazione, questa è l'occasione perfetta: è già disponibile il preordine di Hogwarts Legacy per Nintendo Switch 2 su Amazon al prezzo di 60,99€. Il gioco, previsto in uscita per il 5 giugno 2025, sarà fornito su cartuccia fisica accompagnata da una chiave digitale, offrendo la praticità del download combinata alla collezionabilità del supporto fisico.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato molti decenni prima della celebre saga letteraria, Hogwarts Legacy (qui trovate la nostra recensione completa) vi catapulterà nei panni di un allievo del quinto anno con un legame misterioso a una magia dimenticata. Grazie all'ambientazione open world, potrete esplorare liberamente Hogwarts, Hogsmeade e le zone limitrofe, vivendo una storia ricca di colpi di scena.

Questa versione ottimizzata per Nintendo Switch 2 offre una resa grafica più raffinata e prestazioni migliorate, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente. Sarà possibile godere di immagini più nitide, effetti di luce più realistici e un gameplay più reattivo.

Tra i vantaggi principali della nuova edizione spiccano il supporto al DLSS, una migliore gestione di ombre e luci, e un anti-aliasing avanzato che eleva ulteriormente la qualità visiva. I tempi di caricamento azzerati garantiranno una transizione continua tra le aree, mentre la velocità di volo aumentata renderà l'esplorazione a bordo della scopa più dinamica che mai.

Con l'hardware della Switch 2, Hogwarts Legacy riesce finalmente a offrire un'esperienza fluida anche in modalità portatile, rendendolo un titolo di riferimento per chi cerca giochi open world su Nintendo.

Confermare subito il preordine di Hogwarts Legacy per Switch 2 significa assicurarvi un'esperienza di gioco all'avanguardia nel magico universo creato da J.K. Rowling. Per chi ama le avventure fantasy e desidera perdersi in un mondo vivo e dettagliato, questa è senza dubbio una delle migliori scelte attualmente disponibili.

Prenotando ora su Amazon, vi garantirete il titolo al miglior prezzo disponibile, con i benefici esclusivi del preorder. Non lasciatevi sfuggire la possibilità di vivere questa nuova avventura a Hogwarts nel migliore dei modi.

Vedi offerta su Amazon