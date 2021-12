Hogwarts Legacy è pronto per il reveal ma c’è un enorme problema

Stando alle parole di Millie Amand, video game data analyst, ci sarebbe un piccolo problema con Hogwarts Legacy. Il primo gioco open world originale basato sul mondo di Harry Potter è stato svelato nel corso del 2020 ed è attualmente previsto per il 2022. Il titolo però sembra essere sparito completamente dalle scene ed è proprio Amand a fornirci un’indicazione piuttosto chiara di quello che sarebbe accaduto in Warner Bros. e del perché ci sia un po’ di silenzio intorno al titolo.

Amand ha espresso la sua opinione in un tweet lanciato nella notte italiana. Hogwarts Legacy sarebbe praticamente pronto, inclusi ovviamente anche gli asset promozionali. Si aspetterebbe solamente l’approvazione di Warner Bros. che però non starebbe arrivando per un motivo ben preciso: il publisher teme un backlash per via delle posizioni di J.K Rowling in merito alla comunità LGBTQ+ e non solo. Gli animi sarebbero abbastanza tesi e si parla di un clima di preoccupazione ed esitazione negli uffici.

Nel corso degli ultimi anni, J.K. Rowling (scrittrice e autrice della saga di Harry Potter) ha espresso posizioni decisamente preoccupanti nei confronti delle persone transgender. La Rowling è poi stata firmataria di una lettera, che mette nel mirino una fantomatica cancel culture che priverebbe le persone di dire la propria opinione in merito a temi decisamente importanti, come la libertà sessuale e il genere sessuale. Le sue posizioni sono state molto aggressive ed hanno scatenato (giustamente) le rivolte della comunità LGBTQ+. Non c’è dunque da stupirsi se in Warner Bros. al momento si stia pensando quando lanciare il trailer di Hogwarts Legacy.

Hogwarts Update Asset is ready. Awaiting sign off from Warner. They have final decision/approval for public release. WB concerned of more J.K media backlash, they understand it will happen regardless of when asset is shown but ‘hesitant and concerned’ is current mood. pic.twitter.com/3FBT8NnkU5 — Millie A (@millieamand) November 30, 2021

Quanto sottoposto da Amand, però, si rifletterà anche in futuro. Warner Bros. è perfettamente consapevole che il backlash arriverà comunque da parte della community. Il problema è che la situazione non sembra sbloccarsi. A questo punto, dunque, una eventuale presentazione ai TGA 2021 è da escludersi, salvo un cambio di programma in corsa.