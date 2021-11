Hogwarts Legacy: lo aspettate vero? Vi toccherà attendere un bel po’

Svelato nel 2020 durante lo showcase dedicato ai giochi PlayStation 5, Hogwarts Legacy è stato poi rimandato al 2022. Il titolo, sviluppato da Avalanche (il team responsabile dietro Disney Infinity) era previsto in realtà per quest’anno, ma la pandemia da COVID-19 ha rovinato le tabelle di marcia di tutto il mondo videoludico, inclusa ovviamente quella del nuovo gioco ambientato nel mondo fantasy creato da J.K. Rowling.

Mentre tutto il mondo attende con ansia una data di uscita, una executive di Warner Bros. potrebbe aver svelato un periodo di tempo più o meno plausibile per l’arrivo di Hogwarts Legacy nei negozi di tutto il mondo. Durante un’intervista con Toy World in merito alle IP di Wizarding World (il brand che gestisce le uscite legate alla proprietà intellettuale di Harry Potter), Rachel Wakely ha dichiarato che per quest’anno sono previste due uscite importanti per il brand: Animali Fantastici: I Segreti di Dumbeldore e appunto il nuovo gioco open world ambientato nella Scuola di Magia e Stregoneria.

Wakely ha dato un ordine preciso nelle sue parole, attribuendo a livello temporale di uscita il primo posto in merito al nuovo film ambientato nel mondo di Harry Potter. L’uscita della pellicola è prevista per aprile e più precisamente per il giorno otto. È molto probabile, dunque, che Hogwarts Legacy sarà distribuito dopo l’uscita del film e quindi possiamo ipotizzare una finestra di lancio ben più avanti di quanto previsto inizialmente.

Al netto di queste informazioni, ancora ovviamente non confermare, Warner Bros. sotto l’aspetto gaming sta lavorando davvero duramente. Oltre a Hogwarts Legacy, infatti, il publisher statunitense pubblicherà nel 2022 anche Gotham Knights (che potrebbe arrivare davvero presto), Suicide Squad: Kill The Justice League e molto probabilmente anche Multiversus, un picchiaduro simile a Super Smash Bros. ma dal modello di distribuzione free-to-play. Quest’ultimo, almeno per ora, non è ancora stato confermato ma considerando gli ultimi leak in merito un eventuale annuncio ai The Game Awards 2021 appare quasi scontato.