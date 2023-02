Che Hogwarts Legacy fosse andato benissimo lo avevamo già intuito dai dati di vendita di Steam (e non solo). Nel corso della mattinata odierna, però, i dati di vendita relativi alle copie fisiche vendute nel Regno Unito. Ed è una classifica che nasconde un record, che siamo sicuri già degenererà in polemiche e attenzioni.

Come era facilmente prevedibile, Hogwarts Legacy si trova in testa alla classifica dei videogiochi venduti della settimana. Quello che però non era prevedibile è stato l’impatto del gioco sull’intero franchise. Grazie al videogioco di Avalanche Software, infatti, l’intera serie videoludica basata sui romanzi di Harry Potter ha superato quella di Zelda, rimanendo però dietro quella di Forza Motorsport.

Ci sono poi altri record, che andiamo a segnalare. In un confronto tra Hogwarts Legacy ed Elden Ring, il secondo esce sconfitto: basandosi puramente sull’ambientazione fantasy e sul periodo di lancio (elementi condivisi tra i due giochi), il gioco di Avalanche Software ha venduto circa l’80% in più. E stiamo parlando solamente delle copie fisiche, visto che i dati su quelle digitali (relative alle console) arriveranno solamente a metà settimana. Senza dimenticarci poi dei dati relativi alle console old gen: con il lancio su PS4, Xbox One e Switch rimandato, è molto probabile che il titolo potrà racimolare ancora più introiti a livello monetario.

A fare meglio di Hogwarts Legacy, a livello di vendite relative ai giochi di Harry Potter, troviamo solamente Harry Potter e la Pietra Filosofale per PS1. In quel caso però la maggior parte delle vendite avvenne dopo il lancio del videogioco e del film. Al day one, si tratta del primo videogioco del franchise a entrare all’interno della top ten in prima posizione. Un vero e proprio successo, che dimostra ancora una volta come i prodotti su licenza siano sicuramente il miglior modo per raggiungere il break even nel mondo dello sviluppo.

