La calma dopo la tempesta. Così potremmo riassumere questo lunedì mattino di febbraio 2023, quando abbiamo i primi dati sull’impatto di Hogwarts Legacy (disponibile in versione console su Amazon) nella vita dei giocatori. Già, perché in attesa di scoprire le classifiche di vendita europee, che dovrebbero arrivare nel corso della mattinata odierna, su PC è già possibile tirare le somme di come sia andato il gioco di Avalanche Software.

I numeri riguardano due settori: il primo è il picco di giocatori in contemporanea del gioco, tracciabile tramite SteamDB. Il secondo, invece, riguarda i dati di vendita. Partiamo proprio dal numero di utenti che hanno avviato Hogwarts Legacy. Come riportato dal sito, il picco massimo è stato raggiunto ieri sera ed è pari a 879.308 giocatori in-game. Un picco che è straordinario, ma non riesce a battere Cyberpunk 2077, che alla mezzanotte del 10 dicembre 2020 riuscì a raggiungere (e superare) il milione di utenti. Chiaramente i due giochi erano molto diversi: il titolo di CD Projekt RED era atteso oramai da 8 anni e abbracciava un pubblico decisamente più ampio, capace di andare in visibilio per ogni annuncio.

Per quanto riguarda i dati di vendita, invece, qui Hogwarts Legacy potrebbe essere davvero il miglior lancio di sempre su Steam. La classifica settimanale non lascia d’altronde spazio all’immaginazione: tra i pre-order di Deluxe Edition e Standard Edition e chi invece ha acquistato il gioco successivamente, il titolo occupa le prime quattro posizioni della top 10 del client di Valve. E qui un piccolo miracolo il titolo è riuscito a farlo, visto che ha spedito Steam Deck (l’handled della società) in quinta posizione, dopo quasi un anno di presenza ai vertici della classifica dei giochi e dell’hardware più venduto di Steam.

Steam Global Top Sellers Last Week 1. Hogwarts Legacy Digital Deluxe

2. Hogwarts Legacy

3. Hogwarts Legacy

4. Hogwarts Legacy Digital Deluxe

5. Steam Deck

6. Project Zomboid

7. Dead Space

8. Destiny 2 Lightfall + Annual Pass

9. Dying Light 2

10. CS GO Prime Status Upgrade pic.twitter.com/gLjtS2UEtu — Benji-Sales (@BenjiSales) February 12, 2023

Come abbiamo detto poco sopra, bisognerà ora guardare al mercato console. Hogwarts Legacy resta probabilmente il candidato maggiore alla vittoria di “gioco più venduto dell’anno”. Che in puri termini di critica, giudizio e premi non varrà moltissimo, ma che potrebbe spingere ulteriori editori a lavorare a giochi su licenza, diminuendo così i rischi e avvicinando l’obiettivo del break even.

