Honor of Kings World: il nuovo RPG open world cinese che vi lascerà a bocca aperta

C’è un nuovo RPG open world in città, e va tenuto assolutamente d’occhio. Si tratta di Honor of Kings World, l’ennesimo progetto proveniente dalla Cina che ha saputo ammaliarci con un primo trailer di presentazione a dir poco spettacolare.

Honor of Kings World è in via di sviluppo presso i ragazzi di TiMi Studio Group, già autori del titolo mobile di successo Honor of Kings. Questa nuova produzione multipiattaforma si prefigge il compito di espandere il mondo fantasy in un RPG open world tripla A ricco di folklore cinese mischiato al fantasy puro e ad un gameplay con tanta azione.

Non abbiamo ancora una finestra di lancio, ma il team di sviluppo e Tencent hanno pubblicato un primo trailer di presentazione che ci ha lasciati a bocca aperta.

Il mondo di gioco è popolato da tantissime creature di vario genere e il design generale colpiscono nel segno, lasciandoci in attesa di scoprire qualcosa di più di questo progetto, che va di diritto tra i più interessanti provenienti dalla Cina.