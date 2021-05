Horizon Forbidden West a 60fps è realtà, almeno in video

Il comparto tecnico di Horizon Forbidden West ha lasciato a bocca aperta tutti i giocatori che hanno assistito al reveal del gameplay della nuova esclusiva PlayStation 5 made in Guerrilla Games. Si tratta infatti di un’opera estremamente pulita e decisamente next gen, che diventa però ancora migliore grazie al lavoro di un utente YouTube che grazie all’utilizzo di un programma di editing video ha creato un concept di come potrebbe apparire il gioco su PC o su una eventuale PlayStation 5 Pro.

Come ben sappiamo, la versione PlayStation 5 di Horizon Forbidden West girerà sicuramente in 4K a 30fps. SnazzyAI si è però servito di un software prodotto da Topazlabs che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere il gioco sì in 4K (basato su un upscaling ddel 1440p) ma a 60 frame al secondo. Il risultato, seppur artiginale, ci permette di avere una buona anteprima di come potrebbe girare appunto su altre piattaforme il gioco di casa Guerrilla Games e si tratta di un notevole step in avanti rispetto a ciò che è stato visto.

Chiaramente, almeno allo stato attuale è impossibile immaginarsi Horizon Forbidden West in 4K e 60 frame al secondo. A partire dall’hardware di destinazione: il titolo è infatti previsto per PlayStation 5, una macchina dal valore di 499 Euro, che difficilmente potrebbe reggere queste performance su un gioco così vasto e ricco di dettagli. Tenendo poi conto che lo stesso titolo arriverà anche su PlayStation 4 e che Guerrilla Games ha lavorato duramente per poter creare una versione cross gen, anche se al momento non abbiamo ancora visto nulla in merito.

Horizon Forbidden West è ancora lontano dall’arrivare nei negozi. Il titolo sarebbe previsto per quest’anno ma nel corso dei prossimi mesi Guerrilla Games ci darà maggiori informazioni sulla data di uscita. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli da parte dello sviluppatore, dunque continuate a seguirci per non perdervi nessun aggiornamento.