Horizon Zero Dawn 2: Guerrilla Games cita il gioco in un annuncio di lavoro?

All'interno di un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Guerrilla Games viene citato il possibile seguito di Horizon Zero Dawn.

Non è la prima volta che Guerrilla Games, sviluppatore di Horizon Zero Dawn e Killzone, pubblica una proposta di lavoro che sembra fare riferimento a un nuovo grande progetto per PlayStation 5. Secondo un nuovo annuncio lavorativo, lo studio di sviluppo olandese starebbe lavorando a Horizon Zero Dawn 2.

I creatori della serie Killzone hanno recentemente pubblicato un annuncio per la ricerca di un artista che si concentrerà sulla creazione degli asset per la vegetazione che verranno utilizzate per vestire il mondo di gioco. L’annuncio spiega che “all’interno di Guerrilla, abbiamo quattro team dedicati alla creazione degli splendidi ambienti di Horizon mentre un team si concentra sulla creazione della straordinaria vegetazione”.

Tramite questo annuncio sembra che Guerrilla sia in fase di sviluppo su una nuova iterazione del franchise di Horizon Zero Dawn, e l’artista della vegetazione ricoprirà questo ruolo proprio in questo titolo in particolare. Secondo continue voci di corridoio Horizon Zero Dawn 2 sarebbe uno dei titoli di lancio per PlayStation 5.

Anche l’attrice Janina Gavankar, che ha interpretato Tatai nel primo capitolo, ha accidentalmente menzionato il sequel all’inizio di quest’anno. Sembra che le acque si stiano muovendo ma non sappiamo ancora ufficialmente se Guerrilla Games sia al lavoro su Horizon Zero Dawn 2, un nuovo Killzone o addirittura una nuova IP. Cosa vi piacerebbe vedere nel prossimo futuro di questo studio di sviluppo? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.