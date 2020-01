Hotel Barcelona: il nuovo gioco di Suda51 e Swery uscira nel 2021, forse

L’anno scorso, IGN Japan aveva riunito in un unico live streaming due dei game designer giapponesi più enigmatici e amati dai videogiocatori: Suda51 e Swery. Entrambi sono noti per i loro giochi da una visione artistica stravagante e surreale con storie contorte. Durante la diretta parlarono di un progetto che i due stavano portando avanti insieme, Hotel Barcelona. Il titolo che è tutt’ora avvolto nel mistero ora però sembra avere una finestra di rilascio, più o meno.

Il gioco è stato presentato proprio nella diretta di un anno fa come un titolo horror pubblicato da Devolver Digital. La mancanza di ulteriori informazioni sul gioco ha portato la gran parte dei fan dei due game designer a pensare che Hotel Barcelona fosse solamente un nome in codice per qualcos’altro, ma a quanto pare non sarà così. Devolver ha iniziato a far parlare nuovamente del gioco tramite un tweet riguardante la finestra di lancio del gioco fissata per il 2020, ma Suda51 ha prontamente risposto al tweet posticipando il tutto di un anno, al 2021.

Quando si tratta di Suda 51 è sempre difficile dire esattamente cosa sta succedendo di preciso, ma sembra che il gioco sia nei pensieri del game designer giapponese, che attualmente è impegnato anche nello sviluppo di No More Heroes 3. Ad ogni modo, sicuramente ne sapremo di più durante l’arco di quest’anno e potremo capire se Hotel Barcelona arriverà sul mercato nel 2020 o nel 2021.

Anche Swery è attualmente impegnato nello sviluppo di ben due titoli, The Good Life per PlayStation 4, Xbox One e PC, e Deadly Premonition 2 Blessing in Disguise in esclusiva per Nintendo Switch attesi entrambi per il 2020. Cosa vi aspettate da Hotel Barcelona?