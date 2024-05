Sea of Thieves su PS5 è un successo incredibile

Sea of Thieves, l'acclamato gioco di avventura e pirateria di RARE e Xbox, ha registrato un notevole successo su PlayStation 5, scalando rapidamente le classifiche di vendita negli Stati Uniti. Secondo Mat Piscatella, analista di Circana e rinomata figura nel panorama videoludico per il monitoraggio delle tendenze di mercato americane, questo titolo sta vivendo una seconda giovinezza, posizionandosi al secondo posto tra i giochi più venduti.

Piscatella evidenzia l'impressionante balzo in classifica di Sea of Thieves, passato dalla trentaseiesima alla seconda posizione in soli sette giorni. Un lancio ufficiale datato 30 aprile, preceduto da un accesso anticipato il 25 dello stesso mese, ha visto una partenza fulminante per il gioco su PS5 sul territorio americano. La metodologia di rilevazione di Circana per la settimana del 27 aprile ne è testimone.

Questo fenomeno riflette una tendenza interessante e, per certi versi, incoraggiante per il futuro del gaming: la dissoluzione delle barriere tradizionali tra le console. La decisione di Microsoft di espandere la disponibilità di Sea of Thieves alla console della storica rivale Sony rispecchia una strategia multipiattaforma che sta riscuotendo consensi. Altri titoli come Grounded mostrano risultati simili, suggerendo che le politiche inclusive possano effettivamente generare interesse e vendite su varie piattaforme.

Il calore con cui la community di giocatori PS5 ha accolto Sea of Thieves è indicativo di una tendenza più ampia verso l'apertura e l'interesse per esperienze videoludiche di qualità, indipendentemente dall'ecosistema di origine. Un segnale positivo che la cosiddetta "console war" possa essere meno influente sulle scelte dei giocatori di quanto si tenda a pensare. Si evidenzia, quindi, un desiderio comune di godere dei migliori titoli disponibili sul mercato, a prescindere dalla piattaforma.

L'esordio di Sea of Thieves risale al 2018 sulla console Xbox One, mentre solo recentemente si è parlato del suo arrivo nativo sulle console Xbox Series X e S nel 2024. Ora, con questa estensione al territorio PlayStation, Microsoft potrebbe aver tracciato un percorso vincente per le future strategie di rilascio multipiattaforma.

La curiosità si sposta ora sul monitoraggio delle performance di vendita di Sea of Thieves per il mese di maggio, allo scopo di confermare se il titolo continuerà ad essere al centro dell'interesse dei possessori di PS5.