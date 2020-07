Hyper Scape, la beta gratuita del battle royale è disponibile su PC

Annunciato a sorpresa durante le scorse settimane, Hyper Scape si presenta come il tentativo da parte di Ubisoft di proporre agli appassionati dei battle royale la propria visione sul genere. Il free to play della compagnia francese ha ancora molte carte da svelare e proprio questa sera, durante l’evento digitale Ubisoft Forward, abbiamo avuto quello che possiamo tranquillamente definire come un assaggio di ciò che avverrà nel prossimo futuro all’interno del titolo.

L’ambientazione è sicuramente uno degli aspetti particolari dato che a livello di gameplay getta le basi per una maggiore creatività delle meccaniche di gioco. Il titolo è ambientato nel 2054 in un mondo in cui Hyper Scape è “l’internet del futuro”. All’interno di questo mondo digitale è stato creato un battle royale ambientato nella città di New Arcadia. Il giocatore avrà a disposizione anche degli Hack, abilità speciali, che permettono di eseguire azioni particolari come teletrasportarsi e creare una bolla che permette di rimbalzare in giro per l’ambientazione. A fare la differenza, però, sarà anche l’integrazione con Twitch.

L’estensione Twitch, infatti, permetterà di partecipare a dei sondaggi in tempo reale su modifiche al campo di battaglia. I giocatori potranno decidere di cambiare gravità o avere munizioni infinite. Nel corso dell’evento organizzato da Ubisoft, è stato annunciato che l’open beta è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori PC e si può trovare a questo indirizzo.

Sembra quindi che Hyper Scape sia pronto per dire la sua in un genere che ha avuto già tanto da dire durante la corrente generazione videoludica. Queste nuove informazioni sul battle royale targato Ubisoft ne delineano una direzione di sicuro più marcata e non ci resta che vedere come si evolverà ulteriormente il titolo in futuro. Cosa ne pensate di Hyper Scape? Vi incuriosisce questo tipo di esperienza di Ubisoft?