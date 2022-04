Quali sono i migliori strategici in tempo reale PC di sempre? Una domanda complicata, che come tutte le classifiche si basa su aspetti oggettivi (e anche in parte un minimo soggettivi). Noi abbiamo provato a dire la nostra, cercando di coinvolgere pietre miliari, ma anche prodotti relativamente recenti che hanno saputo dare il loro contributo a uno dei generi PC più apprezzati in assoluto.

Il genere degli RTS (Real Time Strategy) è stato molto popolare tra gli anni ’90 e il primo decennio del 2000, con capolavori dal calibro di Age of Empires, Total Annihilation, Command & Conquer, Starcraft e Warcraft. Come tutti i cicli, altri generi soppiantano altri in termini di popolarità e non è quindi strano che i videogiochi strategici si siano un po’ ridotti negli ultimi anni, con una ripresa (di ogni forma) che sta avvenendo solo di recente.

Le altre classifiche

I migliori strategici in tempo reale di sempre su PC

15) Warhammer 40.000: Dawn of War 2

Anno: 2009

Sviluppatore: Relic Entertainment

Gli appassionati di Warhammer 40.000 avranno certamente giocato a Dawn of War 2, a occhi chiusi uno dei migliori videogiochi legati al franchise e meritevole di apparire in questa classifica. Le possibilità di intercambiare in tempo reale gli equipaggiamenti durante gli scontri lo hanno resto tra gli RTS più originali di quel periodo, ma anche tutta la parte tecnica stupì certamente in positivo.

14) DUNE 2000

Anno: 1998

Sviluppatore: Westwood Studios

DUNE 2000 fu a tutti gli effetti il remake di DUNE 2 (tra l’altro, uno dei primi remake videoludici della storia). Il gioco originale venne aggiornato con grafica moderna (per l’epoca), sfruttando il motore grafico di Command & Conquer Tiberian Dawn e integrò diverse meccaniche e funzionalità tipiche di quegli anni, quali la schermaglia e il multigiocatore. DUNE 2000 fu un vero successo e ancora oggi viene giocato tramite server privati online.

13) The Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth 2

Anno: 2006

Sviluppatore: Electronic Arts

Ancora oggi ci chiediamo del perché non venga realizzato (con tecnologie moderne) un nuovo capitolo di questo incredibile videogioco di strategia in tempo reale. The Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth 2 era veramente un sogno a occhi aperti per gli amanti del franchise letterario e cinematografico, poiché il titolo mostrava un equilibrio nel gameplay di grandissimo livello che lo rese divertentissimo, ma anche intuitivo per qualunque tipo di giocatore.

12) Company of Heroes 2

Anno: 2006

Sviluppatore: Relic Entertainment

Che Relic fosse un’azienda preparata nella realizzazione di giochi di strategia non è mai stato certamente un mistero, altrimenti Microsoft non si sarebbe mai rivolto a loro per la realizzazione di Age of Empires IV, uno dei franchise più importanti della storia videoludica. Tra i tanti brand a cui hanno lavorato, Company of Heroes rimane certamente tra i migliori e maggiormente apprezzati, anche per via dell’ambientazione storica e per il modello di gioco orientato non solo alla velocità d’esecuzione, ma anche su un’importante concezione tattica.

11) Command & Conquer: Generals

Anno: 2003

Sviluppatore: Electronic Arts

Dopo la chiusura di Westwood Studios, Electronic Arts prese le redini del brand di Command & Conquer, che nei primi anni 2000 era ancora considerato come uno dei punti di riferimento degli RTS su PC. Dimenticandoci del rivedibile Command & Conquer Red Alert 3 e del terrificante (in tutti i sensi) Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, Electronic Arts riuscì a sfornare due ottimi titoli, Command & Conquer 3 Tiberium Wars (con relativa espansione) e soprattutto un nuovo spin off del brand, Command & Conquer Generals. Quest’ultimo voleva essere un capitolo completamente distaccato dalle serie Red Alert e Tiberium, concentrandosi sulla guerra moderna e su situazioni anche politicamente in linea con quegli anni. Nonostante le meccaniche diverse, Generals fu un grande Command & Conquer e soprattutto uno degli strategici più divertenti di sempre, che vide anche l’annuncio di un seguito (poi cancellato) nel 2012.

10) Supreme Commander

Anno: 2006

Sviluppatore: Gas Powered Games

Seguito spirituale di Total Annihilation (non per altro fu sempre Chris Taylor a occuparsene), Supreme Commander fu uno dei videogiochi graficamente più pesanti del primo decennio degli anni 2000, nonché uno degli strategici più soddisfacenti. Le battaglie vedevano macchine gigantesche e battaglie campali con centinaia di effetti particellari su schermo. Con il passare degli anni, il brand ha visto un’ottima espansione (Forged Alliance) e anche un seguito, anche se quest’ultimo non venne particolarmente apprezzato dal pubblico.

9) Command & Conquer Red Alert 2

Anno: 2000

Sviluppatore: Westwood Studios

Nata come serie spin-off prequel di Tiberian Dawn, Red Alert è da subito divenuta una saga a parte ben apprezzata dagli amanti di Command & Conquer. Il secondo capitolo è stato quello maggiormente apprezzato, soprattutto per le sue dinamiche di gameplay immediate e la sua colonna sonora tra le più amate del gaming moderno. Ancora oggi, come con DUNE 2000, è ancora molto giocato nei server privati, anche grazie al supporto di numerose mod.

8) Total Annihilation

Anno: 1997

Sviluppatore: Cavedog Entertainment

Total Annihilation è l’opera più conosciuta di Chris Taylor, designer popolare per la realizzazione di numerosi strategici in tempo reale. Il gioco rimase famoso per via dei suoi tantissimi effetti su schermo, dovuti principalmente a scontri tra mech enormi e armi di distruzione di massa. Ancora oggi viene considerato tra i migliori strategici in tempo reale di sempre su PC e noi non fatichiamo a crederlo.

7) Homeworld 2

Anno: 2003

Sviluppatore: Relic Entertainment

Tra i videogiochi sci-fi, Homeworld 2 è ancora oggi considerato uno dei migliori strategici in tempo reale. Le battaglie spaziali tra ammassi di asteroidi e incrociatori giganteschi lo resero tra gli RTS più giocati e amati dei primi anni 2000. A oggi è possibile trovarlo anche in versione remastered e Gearbox sta lavorando al terzo, attesissimo capitolo, che arriverà a più di 20 anni dal secondo capitolo.

6) Medieval II: Total War

Anno: 2006

Sviluppatore: Creative Assembly

Pur non parlando di un videogioco di strategia in tempo reale in tutto e per tutto (la parte centrale è a turni), ci sembrava quantomeno importante citare almeno un Total War in questa classifica e abbiamo deciso di farlo optando per uno di quelli più conosciuti e apprezzati, Medieval II. Si tratta del primo seguito della storia di Total War e sembra strano a scriverlo, ma nonostante il suo successo non venne mai sviluppato un terzo capitolo (almeno fino a ora). Le battaglie su larga scala e la possibilità di gestire eserciti fino a 25.000 uomini, lo resero tra gli strategici in tempo reale più epici di sempre, ancora oggi molto giocato.

5) Age of Empires II

Anno: 1999

Sviluppatore: Ensemble Studios

Una vera e propria pietra miliare dei videogiochi di strategia in tempo reale. Chiunque di noi ha giocato, almeno una volta, ad Age of Empires II, un po’ per via del marketing piuttosto incisivo del primo capitolo (si trovava nei cereali) e un po’ per il suo gameplay immediato e intuitivo, che riusciva (e riesce ancora) a far divertire adulti e bambini in maniera efficace.

4) Starcraft II

Anno: 2010

Sviluppatore: Blizzard Entertanment

Seppur disti un po’ nella qualità narrativa rispetto al primo capitolo, Starcraft II (e le sue relative espansioni) è a oggi uno dei migliori strategici in tempo reale di sempre su PC, sia per il suo gameplay frenetico e ben equilibrato sia per le strutture delle sue campagne, longeve, varie e ben congeniate. Come accennato inizialmente, peccato solo per un finale un po’ sbrigativo (che non risponde a tutte le domande).

3) Warcraft III: Frozen Throne

Anno: 2003

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Espansione di Warcraft III: Reign of Chaos, Frozen Throne è stato il culmine della saga di Warcraft in formato strategico (non per altro parliamo dell’ultimo capitolo RTS dedicato a Warcraft). Oltre a dar vita a una serie di modalità che negli anni avvenire sarebbero diventate popolari (DOTA), Warcraft III: The Frozen Throne metteva su schermo l’ultimo atto di Arthas, destinato a divenire il Re dei Lich.

2) Command & Conquer: Tiberian Dawn

Anno: 1995

Sviluppatore: Westwood Studios

Il primo leggendario capitolo del franchise di Command & Conquer e datato 1995. Conosciuto negli anni successivi anche con il sottotitolo “Tiberian Dawn”, l’RTS made in Westwood Studios ha completamente rivoluzionato i videogiochi di strategia in tempo reale, vero e proprio punto di riferimento di molti successi Blizzard che arriveranno negli anni successivi. L’infinito conflitto tra GDI e NOD per la conquista del Tiberium ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo, che ancora auspicano il ritorno del brand nelle mani dei ragazzi di Petroglyph, lo studio composto da ex developer Westwood Studios.

1) Starcraft: Brood War

Anno: 1998

Sviluppatore: Blizzard Entertainment

Non fosse esistito Command & Conquer, difficilmente oggi avremo visto Starcraft, ma è indubbio che il gioco Blizzard (e la sua espansione Brood War) possa essere considerato il miglior videogioco di strategia in tempo reale di tutti i tempi. L’apporto che ha saputo dare al genere anche in termini competitivi è ancora oggi difficilmente quantificabile, segno che Blizzard riuscì creare un universo narrativo speciale e dalle meccaniche di gameplay solide, che ancora oggi funzionano e uniscono milioni di giocatori in tutto il mondo. Tra musiche epiche e personaggi memorabili, Starcraft rimarrà per sempre nell’immaginario collettivo come una delle opere sci-fi più curate di sempre.