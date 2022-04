Torniamo a parlare di avventure grafiche, un genere che a noi di GameDivision piace davvero tanto e che merita di essere (ri)scoperto ancora oggi. Un filone ricco ricco e sfaccettato, che è bene conoscere come si deve in tutte le sue varianti: vi abbiamo già parlato delle migliori avventure grafiche PC di sempre e dei migliori punta e clicca PC di sempre, e oggi andremo a esplorare un altro sottogenere molto particolare.

Stiamo parlando delle avventure grafiche interattive PC: quelle opere che nascono principalmente per raccontare una storia, a parer di molti “sacrificando” il gameplay, ma riuscendo in un modo o nell’altro a coinvolgere ed emozionare il giocatore sotto ogni punto di vista. Titoli insomma che vale la pena vivere almeno una volta nella vita, e che siamo certi verranno apprezzati da tutti gli amanti della narrazione fatta come si deve. Non dilunghiamoci oltre e andiamo subito alla classifica: quali sono le migliori avventure grafiche interattive PC di sempre?

Myst (1993) è ancora un capolavoro tutto da scoprire.

15) Game of Thrones

Anno: 2014

Sviluppatore: Telltale Games

Partiamo con un titolo davvero particolare: Game of Thrones di Telltale Games, avventura grafica interattiva uscita a episodi tra il 2014 e il 2015. Perché particolare? Tratto dalla serie di romanzi scritta da George R. R. Martin il gioco presenta una trama inedita e davvero coinvolgente, narrando la storia della Casa Forrester a cavallo tra la fine della terza e l’inizio della quinta stagione dello show HBO. Un racconto interessante e ricco di sfaccettature che, purtroppo, si conclude con un cliffhanger che probabilmente non sarà mai risolto: la “vecchia” Telltale Games ha infatti chiuso i battenti nel 2018, e oggi è assai improbabile che la nuova proprietà decida di investire nuovamente su una proprietà intellettuale così importante come il brand di Game of Thrones. Staremo a vedere: del resto il mondo dei videogiochi ci ha abituato più volte a sorprese del genere e a grandi ritorni, anche inaspettati.

14) Beyond: Two Souls

Anno: 2013

Sviluppatore: Quantic Dream

Con un cast d’eccezione che vanta attori come Elliot Page e Willem Dafoe, Beyond: Two Souls è stato una delle esperienze narrative più particolari della generazione PlayStation 3. Il gioco racconterà la vita Jodie Holmes ripercorrendo, in ordine non cronologico, i momenti più importanti della sua esistenza: ciò che rende la ragazza così speciale è l’essere costantemente accompagnata da una misteriosa entità sovrannaturale legata a lei sin dalla nascita, di nome Aiden. La nostra protagonista, insomma, non sarà mai da sola.

13) Last Stop

Anno: 2021

Sviluppatore: Variable State

Un titolo che purtroppo è passato in sordina senza lasciare traccia ma che, a onor del vero, risulta divertente e capace di intrattenere anche al netto di qualche imprecisione tecnica di troppo. In Last Stop ci troveremo nella città di Londra, dove vivremo le vicende di John, Meena e Donna: tre persone con caratteri e storie diverse che, per ragioni misteriose e legate a un evento paranormale di quarant’anni prima, si ritroveranno uniti da uno strano e singolare filo comune. Con una struttura a episodi, ognuno dei quali va ad approfondire la storia dei singoli personaggi, Last Stop è e resta un’esperienza interessante che è peraltro possibile ritrovare nel ricco catalogo Game Pass.

12) Detroit: Become Human

Anno: 2018

Sviluppatore: Quantic Dream

David Cage è senza dubbio uno degli autori videoludici che più di tutti amano la sperimentazione, e con Detroit: Become Human ha provato ad alzare ulteriormente l’asticella dal punto di vista narrativo. Il risultato? Un’avventura grafica interattiva ricca di decisioni da prendere, di strade da percorrere e di personaggi da scoprire. Detroit non sarà forse un gioco perfetto, perlopiù a causa di diversi alti e bassi nel ritmo del racconto, ma una cosa ve la possiamo garantire: riuscirà a coinvolgervi e a farvi sentire, una scelta alla volta, sempre più parte di un futuro distopico che – a parer di molti – non è poi neanche così inverosimile. No?

11) Lake

Anno: 2021

Sviluppatore: Gamious

Un viaggio all’insegna della serenità, dedicato a chi ha bisogno di prendersi una pausa da una vita frenetica anche solo per tirare un attimo il fiato. La trama di Lake è proprio questa: nel gioco indosseremo i panni della stakanovista Meredith, accompagnandola nel suo ritorno nella cittadina dov’è nata per una vacanza di un paio di settimane. Tra nuovi incontri e vecchie amicizie, riscoprirà il piacere di una vita che credeva di aver abbandonato del tutto anni prima: un’esperienza fatta di piccoli particolari con un messaggio di speranza, che invita a fare uno sforzo per ritagliarci quel tempo che tutti noi dovremmo concederci. Sempre.

10) Twin Mirror

Anno: 2020

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Dai creatori di Life is Strange e Vampyr ecco un thriller investigativo tutto da vivere, dove tensione e mistero si fondono dando vita a un titolo davvero molto particolare. In Twin Mirror vestiremo i panni di San Higgs, ex giornalista di ritorno nella sua città natale in occasione del funerale di un vecchio amico. Qui incontrerà molte persone del suo passato, in un viaggio alla ricerca della soluzione a vecchi e nuovi enigmi che, dopo molti anni, affliggono ancora il nostro protagonista (e il suo sempre presente doppelgänger). Senz’altro tra le migliori avventure grafiche interattive PC.

9) Firewatch

Anno: 2016

Sviluppatore: Campo Santo

Un’avventura in prima persona breve ma dall’impatto davvero indimenticabile: in Firewatch saremo un guardaboschi di nome Henry che, nell’estate del 1989, si trova al lavoro nella stupenda foresta di Shoshone nel Wyoming. Un’occupazione tutt’altro che semplice, e il primo giorno di lavoro del nostro Henry è qui raccontato con un’atmosfera e un’attenzione ai dettagli capaci di catturare il giocatore sin dalle prime battute. Il gameplay di Firewatch è semplice e molto lineare, ma il risultato finale è un’avventura interattiva che merita assolutamente di essere vissuta almeno una volta nella vita.

8) Fahrenheit

Anno: 2005

Sviluppatore: Quantic Dream

Torniamo indietro ancora di qualche anno con un’opera che, forse, avrebbe meritato un po’ di fortuna in più. Fahrenheit racconta la storia di tre personaggi a partire da Lucas Kane, un uomo in fuga da un diner dove ha appena commesso un omicidio… Di cui non ricorda assolutamente nulla. Sulle sue tracce troveremo gli altri due protagonisti, i due poliziotti Carla Valenti e Tyler Miles, in un’avventura narrativa dalle tinte oscure e paranormali.

7) The Dark Pictures Anthology

Anno: 2019

Sviluppatore: Supermassive Games

Dopo il buon successo ottenuto con Until Dawn, Supermassive Games ha deciso di continuare il suo operato con The Dark Pictures Anthology: serie di avventure interattive tutt’oggi in corso, dove il giocatore si trova a vestire i panni di diversi protagonisti prendendo scelte fondamentali per il proseguo della loro storia. House of Ashes, ad oggi ultimo episodio della serie, è un racconto originale e capace di intrattenere con tante scelte da compiere: un prodotto perfetto per tutti gli amanti del genere, con una serie di sottotrame che arricchiscono sempre di più una storia davvero ben costruita.

6) The Wolf Among Us

Anno: 2013

Sviluppatore: Telltale Games

La conferma del secondo capitolo è un’ottima occasione per (ri)scoprire una perla come The Wolf Among Us, titolo targato Telltale tratto dal geniale fumetto Fables creato da Bill Willingham. Nel gioco vestiremo i panni di Luca Wolf – letteralmente il lupo cattivo delle fiabe – alle prese con un misterioso omicidio nel cuore di Favolandia: una comunità nascosta in quel di New York popolata dai più celebri personaggi delle favole che tutti conosciamo.

5) What Remains of Edith Finch

Anno: 2017

Sviluppatore: Giant Sparrow

Un’avventura narrativa con una struttura unica nel suo genere: What Remains of Edith Finch è un capolavoro di narrazione sotto ogni punto di vista dove interpreteremo Edith, ultima superstite della misteriosa e singolare dinastia dei Finch. Il gioco racconterà la storia di ogni membro della famiglia, proponendo per ognuno una struttura narrativa diversa per un risultato finale che lascia senza parole. Un’esperienza davvero molto particolare, da vivere più e più volte per cogliere ogni volta un nuovo, piccolo dettaglio.

4) Heavy Rain

Anno: 2010

Sviluppatore: Quantic Dream

Un altro titolo Quantic Dream degno di nota è senza dubbio Heavy Rain, avventura narrativa dove le storie di quattro personaggi si incrociano unite da un filo comune: il rapimento del piccolo Shaun Mars a opera del misterioso Assassino dell’Origami. Un viaggio dove ogni scelta conta e nel quale, al netto di qualche imperfezione a livello di trama, il giocatore si troverà immerso dall’inizio alla fine. Con ben 22 finali possibili possiamo inoltre garantirvi che sì, Heavy Rain è quel tipo di esperienza che merita di essere riscoperta anche a distanza di anni.

3) Myst

Anno: 1993

Sviluppatore: Cyan, Inc.

Parlando di avventure grafiche interattive PC, Myst non ha certo bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di un titolo nato con un obiettivo chiaro e semplice: creare un mondo parallelo dove il giocatore può immergersi completamente, alla scoperta di un mistero da risolvere con tutto l’ingegno (e anche la pazienza!) che ha a disposizione. Durante le prime battute potrebbe risultare un po’ troppo complesso ma credeteci: superato lo scoglio iniziale, vi troverete di fronte a una delle migliori esperienze mai create nell’intera storia dei videogiochi.

2) Life is Strange

Anno: 2015

Sviluppatore: Dontnod Entertainment

Il primo capitolo della serie targata Dontnod, Life is Strange. ci mette nei panni di Max: una giovane studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo, cambiando per sempre la sua vita e poco alla volta tutto il mondo che la circonda. Un’atmosfera unica nel suo genere, con un accompagnamento sonoro di primissimo livello ad accompagnare una storia coinvolgente ed emozionante: un racconto dove ogni scelta del giocatore conta, e può cambiare radicalmente il corso degli eventi.

1) The Walking Dead Season One

Anno: 2012

Sviluppatore: Telltale Games

Ispirato al fumetto di Robert Kirkman, il gioco di The Walking Dead firmato Telltale Games è ancora oggi un capolavoro di narrazione unico nel suo genere. Nella prima della cinque stagioni che compongono l’avventura vestiremo i panni di Lee Everett: un uomo con un passato turbolento che, mentre si trova su una volante della polizia diretta al carcere della Georgia, assiste allo scoppio dell’apocalisse zombie. Nel suo viaggio incontrerà la piccola Clementine e i due, unendosi a un gruppo di superstiti, vivranno un’avventura capace di emozionare, colpire e lasciare un segno profondo nel cuore di tutti i videogiocatori. Il primo posto in questa classifica è insomma figlio di una trama dall’impatto davvero, davvero devastante.